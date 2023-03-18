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Казанская телебашня в честь присоединения Крыма окрасится в цвета российского флага
В честь девятой годовщины присоединения Крыма к России на Казанской телебашне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сегодня вечером включит архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Праздничную подсветку можно будет наблюдать с 18 до 23 часов. На медиаэкране башни появится триколор и бегущая строка «Крым — это Россия!», пояснили в ведомстве.
В этот день также окрасятся в цвета российского триколора, белый, синий и красный, телебашни в таких городах, как Белгород, Брянск, Кострома, Назрань, Нальчик, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Саранск, Тамбов, Челябинск, Ярославль и так далее.
Договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года после проведения соответствующего плебисцита. Большинство стран мира не признало присоединения полуострова к РФ.
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