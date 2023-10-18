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Казанская телебашня традиционно включит подсветку в честь Дня военного связиста
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Фото: © «Татар-информ»
В пятницу, 20 октября, казанская телебашня по традиции включит подсветку в честь Дня военного связиста. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Таким образом коллектив филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» поздравит коллег с профессиональным праздником, отдавая дань уважения их нелегкому труду.
Сценарий праздничного освещения будет работать вечером 20 октября — с 17 до 23 часов.
Российский День военного связиста приурочен ко дню образования советских специальных войск связи — 20 октября 1919 года. При этом формирования связи в Русской императорской армии возникли еще во второй половине XIX века. В СССР военные связисты неофициально отмечали свой профессиональный праздник 7 мая, в День радио.
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