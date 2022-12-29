Казанская телебашня представит световое шоу на время новогодних праздников

31 декабря Казанская телебашня включит праздничную подсветку, посвященную Новому году. Светодинамическое шоу будет радовать жителей и гостей города до 8 января, сообщает Минцифры РТ.

«В дни новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, на Казанской телебашне РТРС включится праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Яркое светодинамическое шоу можно наблюдать с 15.00 до 23.00, а в ночь с 31 декабря на 1 января оно продлится до 01.00», — говорится в сообщении.

Помимо Казани, новогодние сценарии можно наблюдать на телевышках в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Екатеринбурге, Костроме, Назрани, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Тамбове, Туле, Челябинске и других городах. Останкинская телебашня поздравит москвичей с Новым годом специальным видеороликом.