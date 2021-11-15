Казанская телебашня окрасится в фиолетовый в поддержку семей с недоношенными детьми

17 ноября телебашня Казани поддержит социальную акцию «Мне не фиолетово», направленную на поддержку семей с детьми, родившимися раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фиолетовая подсветка, символизирующая надежду, сострадание и открытость, окрасит башню в 17.00 и будет гореть до 22.00. Помимо Казани, акцию поддержат Останкинская телебашня, башни РТРС в Перми, Якутске, Твери и других городах.

«Мне не фиолетово» — ежегодная акция, которую проводит благотворительный фонд «Право на чудо».