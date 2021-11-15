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Ру Тат
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Общество
15 ноября 2021  17:24

Казанская телебашня окрасится в фиолетовый в поддержку семей с недоношенными детьми

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17 ноября телебашня Казани поддержит социальную акцию «Мне не фиолетово», направленную на поддержку семей с детьми, родившимися раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фиолетовая подсветка, символизирующая надежду, сострадание и открытость, окрасит башню в 17.00 и будет гореть до 22.00. Помимо Казани, акцию поддержат Останкинская телебашня, башни РТРС в Перми, Якутске, Твери и других городах. 

«Мне не фиолетово» — ежегодная акция, которую проводит благотворительный фонд «Право на чудо».

#социальная акция #телебашня #недоношенные дети
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