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Ру Тат
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Общество
10 декабря 2022  09:26

Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

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12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку – она окрасится в цвета российского триколора. Праздничная иллюминация будет светиться с 15.00 до 23.00.

В этот же день цветами российского флага будут сверкать башни в Белгороде, Воронеже, Грозном, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах России, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Напомним, российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили ежегодным государственным праздником.

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