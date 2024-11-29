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Казанская телебашня окрасится в цвета флага РТ
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Казанская телебашня сегодня окрасится праздничной подсветкой по случаю Дня флага Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.
Понаблюдать за тематической иллюминацией горожане смогут с 17:00 до 23:00.
Также праздничный контент появится на медиафасаде «Ак Барс Арены».
Флаг Татарстана был утвержден 29 ноября 1991 года постановлением Верховного Совета Татарской ССР.
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