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Общество 29 ноября 2024 10:32

Казанская телебашня окрасится в цвета флага РТ

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Казанская телебашня сегодня окрасится праздничной подсветкой по случаю Дня флага Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Понаблюдать за тематической иллюминацией горожане смогут с 17:00 до 23:00.

Также праздничный контент появится на медиафасаде «Ак Барс Арены».

Флаг Татарстана был утвержден 29 ноября 1991 года постановлением Верховного Совета Татарской ССР.

#флаг Татарстана
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