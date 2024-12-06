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Казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой к 25-летию Союзного государства
На казанской телебашне 8 декабря включат архитектурно-художественную подсветку в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.
Отмечается, что к данной акции присоединятся и телебашни в других городах.
Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года. Этому предшествовали подписания Договора о создании сообщества двух стран (1996 г.) и Договора о Союзе Белоруссии и РФ (1997).
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