Казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой к 25-летию Союзного государства

На казанской телебашне 8 декабря включат архитектурно-художественную подсветку в честь 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.

Отмечается, что к данной акции присоединятся и телебашни в других городах.

Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года. Этому предшествовали подписания Договора о создании сообщества двух стран (1996 г.) и Договора о Союзе Белоруссии и РФ (1997).