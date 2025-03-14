Казанская телебашня на годовщину Крымской весны включит праздничную иллюминацию

На 11-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную иллюминацию, сообщает ТАСС.

Сообщается, что 18 марта РТРС включит подсветку на телебашнях, чтобы отметить годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На медиафасаде симферопольской телебашни будут показаны флаги и гербы России и Крыма, а также видеооткрытка с силуэтом полуострова в цветах российского флага и бегущей строкой «Крымская весна. Все началось с нас!».

На световых панно телебашен Благовещенска, Воронежа, Новосибирска, Омска, Самары и Твери выведут надписи «Мы вместе!», «Крым – это Россия!», «Добро пожаловать в родную гавань!» и изображение символа Крыма – исторического памятника «Ласточкино гнездо».

Также добавили, что текст «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией» и всполохи салюта украсят башни в Братске, Брянске, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Саратове, Смоленске, Сочи, Туле, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле. В память о годовщине воссоединения оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Великом Новгороде, Назрани, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Уфе, Якутске и других городах.