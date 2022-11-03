Казанская телебашня на два дня окрасится в цвета флагов России и Татарстана

4 и 6 ноября, в честь празднования Дня народного единства и Дня Конституции Республики Татарстан, на Казанской телебашне РТРС будут включать праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.

Башня окрасится в цвета государственного флага Российской Федерации и государственного флага Республики Татарстан. Яркое свето-динамическое шоу будет радовать гостей и жителей Казани с 16.00 до 23.00, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.