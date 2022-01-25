На Казанской ТЭЦ-3 прошла противоаварийная тренировка для сотрудников

Сотрудники Казанской ТЭЦ-3 отработали действия по ликвидации ЧС на своем предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Легендой учений стал разлив мазута на участке размером 50 кв. метров. В ходе тренировки сотрудники проверили систему оповещения ТЭЦ, подготовили технику, отработали сбор и экипировку персонала, а также действия руководства в ликвидации последствий аварии и спасении работников в сложившейся обстановке.

«Наши сотрудники полностью справились с заданием: все показали четкую и слаженную работу. Они в очередной раз продемонстрировали готовность обеспечивать надежное тепло и электроснабжение в любой ситуации», — отметил главный инженер Казанской ТЭЦ-3 Рашид Ахметзянов.

Такие учения ежемесячно проходят на станциях ТГК-16, филиалом которой является Казанская ТЭЦ-3. Подобные тренировки позволяют обеспечивать безопасность энергообъектов на повышенном контроле и следить за качеством взаимодействия энергетиков и сотрудников пожарных служб в условиях, приближенных к боевым.

Напомним, что Казанская ТЭЦ-3 является самой крупной теплоэлектроцентралью города. От ее работы зависит бесперебойное тепло и электроснабжение крупных промышленных предприятий, микрорайона «Салават Купере» и жилых домов Казани.