Казанская «шуга-пуга» и Зарипов: в чем секрет преображения «Ак Барса» от Олега Знарка

«Ак Барс» провел пока свой лучший матч в сезоне Фото: ak-bars.ru

Психология и 29 попыток большинства

«О чем говорили? Наверное, вы сами должны догадаться, о чем была речь после нашего очередного неудачного большинства. Что с ним? Да что-то сами не поймем, шуга-пуга какая-то. Лучших игроков в лиге по большинству собрали, а всё равно не идет. Но в раздевалке дискуссия продолжается ежедневно, мы смотрим моменты, обсуждаем их, все высказывают варианты. Ищем, ищем возможность. Думаю, одна-два залетит, и всё уверенно пойдёт», - заявил после игры (4:1) со «Спартаком» Данис Зарипов.

29 попыток разыграть большинство с начала сезона не смог реализовать «Ак Барс». Уже очевидно, что это что-то из разряда психологии. Ну, или какая-то «шуга-пуга», как говорит капитан «Ак Барса».

Причем, претензий к самой «Легенде-25» быть не может. С возвращение Зарипова в состав игра «Ак Барса» кардинально изменилась. Складывается впечатление, что вся звездная команда Олега Знарка зарядилась от возвращения 41-летнего хоккеиста на лед. Против минского «Динамо» (3:2) именно Зарипов повел партнеров за собой и отдал в овертайме голевой пас на Александра Радулова.

«Хотелось бы сыграть все матчи, хоккеисты ведь все голодные до игр и до очков»

Сегодня Зарипов вновь был хорош, хоть и не отметился результативными действиями. Перед сезоном некоторые СМИ и эксперты отводили капитану некую роль талисмана или рекламного лица клуба. Однако Зарипов показал, что рано. Очевидно, что он готов играть каждый матч. Каких-то проблем с физикой за два матча подряд у него замечено не было.

Данис Зарипов показал, что его рано записывать в талисманы для рекламы Фото: ak-bars.ru

«Надеюсь, я придал такую уверенность команде, сегодня мы именно уверенно победили. Будем продолжать дальше, посмотрим, насколько будет хватать сил и энергии, будем действовать по ситуации. Желание играть есть, здоровье позволяет – идем вперед.

Как оцениваю свои физические кондиции? Пока две игры прошли нормально, посмотрим. Были, конечно, сменки, где чувствовалась несвежесть. Но хорошее восстановление и правильное дыхание помогают опять идти в бой. Хотелось бы сыграть все матчи, хоккеисты ведь все голодные до игр и до очков», - говорил Зарипов.

Но не все столь безоблачно. Если против минского «Динамо» он играл в одном звене с Артемом Галимовым и Михаилом Глуховым, то сегодня с Дмитрием Воронковым и Ильей Сафоновым. По ходу матча было заметно, что быстрые но прямолинейные молодые игроки разговаривают с Зариповым на разных хоккейных языках. Очевидно, что Знарку предстоит вернуть прошлый вариант или придумать что-то еще.

Звено Семенова — лучшее в «Ак Барсе», Шипачев и компания разочаровывают

В целом же игра «Ак Барса» вчера выглядела пока лучшей в этом сезоне. Особенно это касается второго звена, которое организовало все четыре шайбы во вчерашней встрече. Александр Радулов набрал три очка (1+2), Кирилл Семенов оформил дубль (2+1), а Станислав Галиев сделал две голевые передачи. Отметим также защитника второй пары Василия Токранова, который заставил нас вспомнить его кистевые броски чемпионского для «Ак Барса» 2018-го года.

Звено Семенова сделало результат в матче Фото: ak-bars.ru

«Семенов? Как я могу плохо его оценить? Конечно, только хорошо. Мне не очень понятен вопрос. Его звено забивают практически каждую игру, думаю, мы хорошо их оцениваем. Шипачев? У него все впереди. Вадим сам переживает сильно по этому поводу, не думайте, что не переживает. Все будет хорошо», - говорил Знарок после игры.

Да, звено Шипачева, несмотря на итоговый счет, продолжает разочаровывать. Поразительно, но в первом звене играет только Кирилл Петров. Он даже забивает голы, как в матче против минского «Динамо». Хваленный Шипачев, которого многие называли главной звездой нового «Ак Барса», пока практически не заметен на льду. Недалеко от своего партнера по тройке ушел и Дмитрий Кагарлицкий. Но он форвард, очевидно, зависимый и хорош, когда в порядке все звено.

Знарок стабилизирует состав или в чем причина преображения «Ак Барса»

Зато полностью оправдывает выданные летом авансы Александр Радулов. Причем он хорош, и как снайпер, и как распасовщик. 7 (5+3) в восьми матчах наглядно показывают, что недавняя звезда НХЛ не собирается отбывать номер в российском хоккее. А лучшим бомбардиром команды прямо сейчас является - Кирилл Семенов 9 (4+5) очков. На фоне Радулова, Шипачева и Галиева он не рассматривался главным приобретением «Ак Барса» этим летом. Однако сейчас именно он лучший в «Ак Барсе».

Знарок почти определился с основным составом «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

В чем главный секрет преображения «Ак Барса». На наш взгляд, дело в том, что Знарок потихоньку определяется с основным составом. Еще летом спортивная редакция «Татар-информа» писала, что Тарасов, Панюков и Дыняк — главные кандидаты на обмен из «Ак Барса».

На старте сезона Знарок так не считал и все трое регулярно играли. Тарасов и Панюков не появляются на льду уже не первый матч. Вчера в запасе остался Дыняк, и «Ак Барс» начал играть совсем в другой хоккей. Им будет довольно сложно вернуться в состав, ведь еще и Артем Лукоянов на подходе. Как заявил сам хоккеист в эфире клубного ТВ-канала «Ак Барса», он сыграет в ближайших матчах «Барса» в ВХЛ, чтобы набрать форму. А потом, нет сомнений, застолбит за собой место в основе первой команды.

«Он близок к оптимальной форме и показывает даже на тренировках с неиграющим составом огромное желание. Мы немножко подождём, но такой «моторный» игрок нам необходим», - заверил Знарок еще после матча с минским «Динамо».

Впрочем, тот же Дыняк получает небольшую зарплату и выкладывается в каждом матче. Если его устроит роль игрока ротации, то хоккеиста нужно оставлять.

Мифтахов не зря ездил в Северную Америку

Но не все летние прогнозы имеют свойство сбываться. Наша редакция, как и многие другие СМИ и болельщики, называли вратарскую линию «Ак Барса» слабейшей в команде. Имелось ввиду, что Амир Мифтахов может не потянуть уровень КХЛ, поскольку до этого сезона во взрослом хоккее он, по сути, не играл.

Амир Мифтахов вернулся из Северной Америки сильнее Фото: ak-bars.ru

За океаном у Амира не заладилось от слова совсем. Причем во всех командах системы его клуба НХЛ. Но Мифтахов вернулся из Северной Америки сильнее. Теперь на его счету уже два хороших матча в КХЛ, и он выглядит вратарем, которые не только может заменять Тимура Билялова, но и составить ему конкуренцию.

«Он здорово отыграл, выручал нас во многих моментах. Думаю, у нас два очень хороших вратаря», - рецензировал игру Мифтахова Олег Знарок.

Личная вендетта Знарка

К слову о наставнике «Ак Барса». Очевидно, что вчера он покинул Москву в отличном настроении. «Спартак» был его предыдущим местом работы, где у тренера совсем не получилось, и он был уволен за слабые результаты. Уверенная победа в Москве, наверное, куда больше значит для специалиста, чем он это показывает на публике.

«Всех с победой, но пока мы ищем свою игру. Что именно хотел бы увидеть? Четкий пас, хорошую игру в зоне атаки, большинство – очень много чего. Мы потихонечку перестраиваемся. Мы думали, что всё будет гладко, а оказалось вот так.

Я не могу оценивать игру противника, они сыграли так, как сыграли. Наверное, было задание какие-то против нас, но вот так вышло, не всегда всё получается. Но «Спартак» сегодня прилично играл, мне понравилось», - сказал Знарок после вчерашней победы.

Кстати, тот же «Спартак» 21 сентября прибудет в Казань с ответным визитом. Будет интересно посмотреть на второй раунд противостояния.

Фото на анонсе: ak-bars.ru