Казанская студентка рассказала, почему решила стать волонтером на выборах-2026

Студентка первого курса Университета управления ТИСБИ Ждана Мелина будет работать волонтером на выборах депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва в сентябре. Девушка будет помогать людям с ограниченными возможностями на избирательном участке. Почему приняла такое решение, девушка рассказала сегодня обозревателю «Татар-информа».

«Я работаю в АНО "Добрый Татарстан". Наша организация собрала волонтеров на предстоящее мероприятие. У меня это уже не первое мероприятие, связанное с ЦИК РТ. Мы прошли специальные курсы по оказанию помощи людям с инвалидностью – как тактично и вежливо с ними общаться, чтобы люди себя комфортно чувствовали», – сообщила она.

Мелина в будущем планирует стать организатором работы с молодежью. Считает, что волонтерская практика будет ей весьма полезна.

«Это для меня новый, интересный и важный опыт, важная и ответственная миссия. Считаю, что каждый голос что-то значит. Хочу оказать помощь людям с ограниченными возможностями», – отметила она.

Сама Ждана в прошлом году голосовала впервые, тогда ей исполнилось 18 лет. В этом году также планирует принять участие в выборах.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».