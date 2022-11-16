Казанская студентка получит 1 млн рублей по нацпроекту на создание новых источников света

Студентка четвертого курса Института физики КФУ Элина Батталова получит 1 млн рублей на развитие проекта по поиску новых источников света. Студентка заняла первое место в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Элина работает над проектом «Разработка термоуправляемого светодиода на основе неорганических галоидных перовскитов и плазмонной метаповерхности». Созданием нового устройства она занимается совместно с коллективом научно-исследовательской лаборатории «Квантовая фотоника и метаматериалы», сообщает пресс-служба университета.

«Неорганические галоидные перовскиты – это семейство материалов с уникальными оптоэлектронными свойствами, одним из которых является высокий квантовый выход фотолюминесценции. Наша идея заключается в генерации нового состояния перовскитов, позволяющего перестраивать длину волны фотолюминесценции в широком диапазоне. Для решения этой задачи мы предложили оригинальный способ локального фотонагрева с помощью термоплазмонной метаповерхности», – рассказала Элина Батталова.

С помощью новой технологии можно создавать субволновые температурные профили, добавила Элина. При освещении лазерным светом каждый источник тепла может излучать свет с разной длиной волны.

По словам студентки, ее проект открывает путь к созданию принципиально новых источников света, а результаты исследования будут использованы при разработке дисплеев, технологий кодирования информации и голографии.

Проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» разработан в рамках национального проекта «Наука и университеты». Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.