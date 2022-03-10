Казанская студентка из ЛНР сдаст в центр #Мывместе детское питание

Студентка первого курса факультета спорта по направлению «художественная гимнастика» Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Мария Плотникова в ближайшее время закупит гуманитарную помощь для детей беженцев из Украины. В свое время уроженке ЛНР довелось самой побывать беженкой и она знает, как важна помощь людям в тяжелой ситуации. О своих планах девушка сообщила сегодня в беседе корреспонденту «Татар-информа».

«Сейчас в Украине у меня живут мама и бабушка. Они остались там, никуда не эвакуировались, проживают в Луганской области, городе Суходольске. Мы поддерживаем связь, каждый день созваниваемся. Родственники чувствуют себя хорошо, но обстановка там неспокойная, иногда слышны гул самолетов и выстрелы. Но, слава богу, никто не пострадал», — сказала она.

Студентка отметила, что сейчас ощущает поддержку своих сокурсников, которые ей «очень сопереживают». Она также внимательно следит за всеми новостями и сама переживает за друзей и знакомых, оставшихся в Украине.

Сегодня в здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, где учится девушка, открылся Центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам с юго-востока Украины. Студентка первого курса отметила, что не останется в стороне и принесет сюда вещи первой необходимости.

«Я думаю, что беженцам сейчас важна любая помощь — как материальная, так и просто словесная. Я сама была в такой ситуации, когда мне требовалась помощь. Мы в 2014 году эвакуировались из города и люди, которые не остались равнодушными, очень мне помогли. Мы тогда переехали к родственникам в Харьков», — вспоминает Мария.

Собеседница «Татар-информа» сейчас живет в студенческом общежитии в Казани. Она также рассказала, какую гуманитарную помощь собирается приобрести, чтобы сдать в центр #Мывместе.

«Приму участие в акции в ближайшее время. Куплю крупы или детские вещи. Возможно, детское питание, потому что среди беженцев много мам с детьми. Им нужна поддержка в первую очередь», — считает Плотникова.

Стоит отметить, что Мария уже добилась значительных успехов в спорте. Она — мастер спорта по художественной гимнастике Луганской Народной Республики.

Сейчас девушка занимается эстетической гимнастикой и в составе команды выполнила третий разряд. По данному виду спорта она состоит в сборной университета. В ближайшие планы спортсменки входит участие в первенстве федерального округа. После учебы в казанском университете девушка планирует остаться в Татарстане, работать тренером, либо вернуться в родные края. Ее окончательное решение зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире.

