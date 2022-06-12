Казанская «Стрела» уступила в полуфинале чемпионата России по регби

Казанский регбийный клуб «Стрела» не сумел впервые в своей истории выйти в финал чемпионата России по регби.

В полуфинальном матче, который состоялся в Пензе 12 июня, подопечные Рамиля Юсупова уступили местному «Локомотиву» со счетом 14:24 (7:14).

Таким образом, казанский клуб сыграет в матче за третье место с «ВВА-Подмосковье».

В свою очередь, в финале «железнодорожники» сыграют с красноярским «Енисеем-СТМ», который накануне обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 52:27 (26:13).

Напомним, в регулярном чемпионате «Стрела» с 53 очками заняла третье место.