Казанская «Стрела» уступила в полуфинале чемпионата России по регби
Казанский регбийный клуб «Стрела» не сумел впервые в своей истории выйти в финал чемпионата России по регби.
В полуфинальном матче, который состоялся в Пензе 12 июня, подопечные Рамиля Юсупова уступили местному «Локомотиву» со счетом 14:24 (7:14).
Таким образом, казанский клуб сыграет в матче за третье место с «ВВА-Подмосковье».
В свою очередь, в финале «железнодорожники» сыграют с красноярским «Енисеем-СТМ», который накануне обыграл «ВВА-Подмосковье» со счетом 52:27 (26:13).
Напомним, в регулярном чемпионате «Стрела» с 53 очками заняла третье место.