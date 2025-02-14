Казанская «Стрела» стала обладателем Кубка Федерации Футбола Республики Татарстан

Фото: социальные сети "Стрелы"

Казанский футбольный клуб ФСО «Стрела» стал обладателем Кубка Федерации Футбола Республики Татарстан среди молодежных команд.

В заключительном матче команда Олега Миронова уступила «Рубину-М» (0:2), что не помешало ей взять титул. «Стрела» финишировала на первом месте в таблице Кубка с девятью очками, тремя победами и одним поражением.

Напомним, по дороге к трофею «Стрела» победила «Оренбург-2» (2:1), «Трудовые резервы» (6:1) и «Нефтехимик-М» (2:0).