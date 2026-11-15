Казанская «Стрела – Ак Барс» завоевала серебро чемпионата России по регби-7

Фото: официальный портал регбийного клуба "Стрелы-Ак Барс"

Казанская «Стрела – Ак Барс» заняла второе место на чемпионате России по регби-7. Команда победила в четвертом туре, который прошел в Сочи, но в общем зачете турнира стала второй.

На групповом этапе «Стрела – Ак Барс» одержала две победы в двух матчах – над «Красным Яром» (27:12) и «ВВА-Подмосковьем» (17:7). В четвертьфинале команда снова встретилась с «ВВА-Подмосковьем» и добыла еще одну победу – 24:5.

В полуфинале казанцы были сильнее «Заставы-7» (33:0). В финале соперником «Стрелы – Ак Барса» стало московское «Динамо»: как и в прошлом туре, казанцы убедительно переиграли соперника (24:0) и во втором туре подряд заняли первое место.

Лучшим бомбардиром команды в четвертом туре и по попыткам, и по очкам стал Артем Радченко – 7 попыток (35 очков), в том числе хет-трик в финале. Он же был признан лучшим игроком тура и стал лучшим бомбардиром чемпионата по попыткам (20).

В общем зачете турнира «Стрела – Ак Барс» заняла второе место, пропустив вперед только «Динамо». Казанская команда четвертый год подряд завоевывает медали национального первенства в олимпийской дисциплине.