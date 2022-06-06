Прыгунья в воду из Казани Мария Полякова может попасть в руководство FINA

Чемпионка Европы по прыжкам в воду, спортсменка казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова претендует на место в комиссии спортсменов Международной федерации плавания (FINA).

«Мою кандидатуру выдвинули от Российской федерации прыжков в воду больше недели назад. Об этом мне сообщила главный тренер сборной России по прыжкам в воду, Светлана Борисовна Моисеева. Это мой первый опыт выдвижения на подобные должности, и, безусловно, мне было бы очень интересно попробовать себя в этой новой роли», – цитирует Полякову пресс-служба клуба.

В общей сложности, на место в комиссии претендуют 29 кандидатов. Новый состав будет объявлен 29 июня.