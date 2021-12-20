Казанская спортсменка Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду
Казанская спортсменка Мария Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Абу-Даби в рамках фестиваля водных видов спорта. Сборная России заняла пятое место с суммой баллов 248,40.
Помимо Поляковой, в нашу команду входили Евгений Кузнецов, Руслан Терновой и Юлия Тимошина. А первенствовала на турнире сборная Бразилии, набравшая 416,35 баллов.
По словам Поляковой, уровень соревнований был высоким, и соперники продемонстрировали отличную спортивную форму. «Впервые в жизни мы выступали не в бассейне, а на открытой воде. Это было интересно, сложно и порой страшно, но мне понравилось! Можно привыкнуть!» - передает слова Марии пресс-служба казанского клуба водных видов спорта «Синтез».