Казанская спортсменка Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду

Казанская спортсменка Мария Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Абу-Даби в рамках фестиваля водных видов спорта. Сборная России заняла пятое место с суммой баллов 248,40.

Помимо Поляковой, в нашу команду входили Евгений Кузнецов, Руслан Терновой и Юлия Тимошина. А первенствовала на турнире сборная Бразилии, набравшая 416,35 баллов.