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Спорт
20 декабря 2021  20:35
Cергей Гаврилов

Казанская спортсменка Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду

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Казанская спортсменка Мария Полякова приняла участие в командном турнире FINA по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Абу-Даби в рамках фестиваля водных видов спорта. Сборная России заняла пятое место с суммой баллов 248,40.

Помимо Поляковой, в нашу команду входили Евгений Кузнецов, Руслан Терновой и Юлия Тимошина. А первенствовала на турнире сборная Бразилии, набравшая 416,35 баллов.

По словам Поляковой, уровень соревнований был высоким, и соперники продемонстрировали отличную спортивную форму. «Впервые в жизни мы выступали не в бассейне, а на открытой воде. Это было интересно, сложно и порой страшно, но мне понравилось! Можно привыкнуть!» - передает слова Марии пресс-служба казанского  клуба водных видов спорта «Синтез».

 

#синтез #прыжки в воду
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