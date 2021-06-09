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Ру Тат
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9 июня 2021  13:34

Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков оставляет свою должность из-за проблем со здоровьем

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Казанская школа «СОлНЦе» на время останется без директора. Руководитель учебного учреждения Павел Шмаков на своей странице в Facebook сообщил, что на неопределенный срок оставит свою должность из-за проблем со здоровьем.

«Моя жизнь меняется. На какое-то время моя любимая работа – моя школа "СОлНЦе" уходит с первого плана. Мне необходимо подумать о своем здоровье», – сообщил Шмаков.

По словам директора, он планирует уехать на лечение либо в Москву, либо в одну из двух зарубежных стран: Германию или Финляндию.

#школа солнце #павел шмаков
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