Казанская школа №143 будет отремонтирована за 266 млн рублей

В Казани отремонтируют среднеобразовательную школу №143 – из бюджета республики на работы выделят 266 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, в здании предстоит переустановить внешние и внутренние коммуникации, привести в порядок фасад и внутренние помещения школы, установить новые двери и окна, а также благоустроить прилежащую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он будет принимать заявки на участие в тендере до 14 июня этого года, а 16 июня будет определен подрядчик, которому предстоит завершить все ремонтные работы до 1 декабря 2022 года.