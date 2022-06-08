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Ру Тат
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Экономика
8 июня 2022  00:39
Александр Хевронин

Казанская школа №143 будет отремонтирована за 266 млн рублей

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В Казани отремонтируют среднеобразовательную школу №143 – из бюджета республики на работы выделят 266 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, в здании предстоит переустановить внешние и внутренние коммуникации, привести в порядок фасад и внутренние помещения школы, установить новые двери и окна, а также благоустроить прилежащую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он будет принимать заявки на участие в тендере до 14 июня этого года, а 16 июня будет определен подрядчик, которому предстоит завершить все ремонтные работы до 1 декабря 2022 года.

#капремонт #госзакупки #Школа #Татарстан #Казань
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