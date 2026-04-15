Казанская семья угостила гостей фестиваля «Эхо веков» татарским хворостом

В финале городского этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» семья Хайрутдиновых‑Закировых из Казани представила реликвию – старинную шаль, а также угостила участников татарским хворостом.

Семья Закировых приехала на конкурс в солидном составе – около 20 человек, чтобы почтить память своих предков из села Большая Елга Сабинского района. Самым старшим представителем рода на празднике стала 89-летняя бабушка, которая в мае отметит юбилей.

«Мы знаем семь поколений своих бабушек и дедушек. Считаю, что это очень важно – знать свою родословную, чтобы передать эту информацию нашим детям, чтобы они знали свои корни и смогли продолжить эту традицию», – рассказала «Татар-информу» участница фестиваля Гульназ Закирова.

На кулинарном конкурсе семья представила богатый стол с традиционными татарскими блюдами: эчпочмаками, кыстыбыем и чак-чаком. Однако главным украшением стола стала фирменная сладость «Урама».

«Мы рассказываем про свой семейный рецепт „Урамы“. Это наше национальное блюдо, фирменный рецепт которого передается из поколения в поколение», – сообщила Закирова.

Помимо рецептов, Хайрутдиновы-Закировы бережно хранят обрядовые традиции. Одной из самых любимых в семье остается «Каз омэсе» – праздник гусиного пера.

«Осенью мы обязательно проводим „Каз омэлэре“: все родные собираются вместе и ощипывают гусей. Это время, когда вся семья объединяется», – добавила Гульназ Закирова.

Среди семейных реликвий участники конкурса показали изысканные шали, связанные вручную бабушками и прабабушками. На сцену все члены семьи – от взрослых до детей в возрасте 3-6 лет – вышли в национальных костюмах. По словам Закировой, приверженность культуре – сознательный выбор.

«В нашей семье мы чтим мусульманские праздники – Ураза-байрам, Курбан-байрам. Своим детям я стараюсь привить, прежде всего, уважение к старшим и знание своего родословного древа», – подчеркнула участница.

Финал городского этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» прошел сегодня в ДК «Железнодорожников» в казанском поселке Юдино. На нем выступили шесть больших и дружных семей.

Фестиваль «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» с 2019 года объединил более 14 500 человек из 1 299 семей. Зональные этапы прошли в Кукморском, Нурлатском, Спасском, Атнинском районах, а также в Нижнекамске и Казани. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Семья».