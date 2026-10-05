Казанская самбистка Виринея Максимова выиграла первенство мира в Греции

Фото: Дворец единоборств «Ак Барс»

Воспитанница казанской спортшколы олимпийского резерва «Ак Барс» Виринея Максимова стала победительницей молодёжного первенства мира по самбо. Турнир прошел в греческих Салониках со 2 по 4 октября.

Максимова завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов среди девушек. Спортсменка представляет физкультурно-спортивное объединение «Ракета», её подготовкой занимается тренер Алексей Максимов.

Всего на соревнованиях было разыграно 55 комплектов наград. Спортсмены выступали в спортивном самбо в трёх возрастных группах, а также в боевом самбо среди юниоров.

Напомним, что Виринея Максимова уже неоднократно становилась призером крупных юношеских турниров.