Казанская резиденция креативных индустрий «Штаб» объявила о прекращении деятельности

Резиденция креативных индустрий «Штаб» объявила о прекращении своей деятельности, обозначив 27 июня последним днем работы пространства-офиса по адресу ул. Татарстан, 20а. Такое решение связано с непродлением договора аренды собственником помещения, пояснил «Татар-информу» представитель «Штаба» Данил Губайдуллин.

При этом он отметил, что команда резиденции в полном составе продолжит свою работу над другими и даже более видимыми для горожан проектами – например, развивая программу «Городские модераторы». Проект был начат в 2021 году и направлен, напомним, на вовлечение активных горожан в формирование и развитие территорий.

«Завтра последний день работы площадки. Проект будет трансформирован в сторону организации событий той же командой. И городских событий, организованных командой “Штаб”, станет гораздо больше. У команд будут новые офисы, в дальнейшем, возможно, мы представим свой публичный офис. Все запланированные нашей командой события будут продолжены, уже буквально завтра мы анонсируем уже новые события в Казани и других городах», – сказал Губайдуллин.

«Штаб» начал свою деятельность в 2015 году. В разное время его резидентами были студия дизайна «АрхиФорма», IT-компания ILAR, АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», модельное агентство VII, фотошкола Олега Самойлова, радио о хип-хопе STUDIO21, видеопроект «ТатарстанДа», бренд одежды TOMSOYER и другие. Работал «Штаб» и как коворкинг: за восемь лет его посетили 15 тыс. фрилансеров, представителей компаний и студентов.