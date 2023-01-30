Казанская прокуратура требует наказать ответственных за вывоз мусора в ночное время

Один из жителей Приволжского района Казани обратился к прокурорам с жалобой на УК, которая инициировала вывоз мусора в ночное время суток, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что в ноябре 2022 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК «Предприятия жилищно-коммунального хозяйства» действительно вывозил отходы ночью. Произошло это возле дома №4б по Оренбургскому тракту.

Таким образом, сотрудники организации шумели в ночное время, нарушая требования закона о тишине.

Надзорное ведомство вынесло в адрес руководителя ООО УК «ПЖКХ» представление, потребовав устранить причины нарушений и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Требования прокуратуры были выполнены.