news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 января 2023  15:17
Алексей Новиков

Казанская прокуратура требует наказать ответственных за вывоз мусора в ночное время

news_top_970_100

Один из жителей Приволжского района Казани обратился к прокурорам с жалобой на УК, которая инициировала вывоз мусора в ночное время суток, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что в ноябре 2022 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК «Предприятия жилищно-коммунального хозяйства» действительно вывозил отходы ночью. Произошло это возле дома №4б по Оренбургскому тракту.

Таким образом, сотрудники организации шумели в ночное время, нарушая требования закона о тишине.

Надзорное ведомство вынесло в адрес руководителя ООО УК «ПЖКХ» представление, потребовав устранить причины нарушений и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Требования прокуратуры были выполнены.

#шум по ночам #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное