Казанская прокуратура добивается, чтобы пожилой жертве аферистов возместили 11 млн рублей

В Казани 78-летний пенсионер стал жертвой масштабного мошенничества. Прокуратура города предпринимает активные меры для возврата пострадавшему крупной суммы денег – более 11 миллионов рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

В прошлом году пожилой мужчина попал под влияние телефонных мошенников, которые, играя на страхе потери сбережений, убедили его продать квартиру и снять все средства со счетов. Поддавшись на уловки преступников, пенсионер собрал свыше 11 миллионов рублей и, следуя указаниям злоумышленников, передал большую часть денег курьеру, а 350 тысяч перевел на счет посредника.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере против курьера. Прокуратура Казани, защищая интересы пострадавшего, подала иск о взыскании всей суммы ущерба с обвиняемого. Дополнительно выдвинуто требование о возврате неправомерно полученных средств с владельца банковского счета, на который были переведены деньги.