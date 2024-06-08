Казанская полиция задержала 14-летнего питбайкера на дороге общего пользования

Вчера в Казани сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции предотвратили потенциально опасную ситуацию на дороге. На улице Гаврилова они остановили 14-летнего подростка, управлявшего спортивным питбайком Kayo Basic TT125 EM, сообщили в ведомстве.

Несовершеннолетний водитель не только нарушил правила дорожного движения, но и создавал реальную угрозу безопасности для себя и других участников движения. В присутствии матери, являющейся законным представителем, подросток был отстранен от управления транспортным средством.

По факту нарушения составлена карточка, которая передана в отдел по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости контроля за детьми и недопустимости управления транспортными средствами лицами, не имеющими прав и необходимой подготовки.