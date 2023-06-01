Казанская полиция провела с детьми и родителями беседу о вреде наркотиков

Полицейские Казани присоединились к антинаркотическому мероприятию «Жизнь без наркотиков!», сообщили в ведомстве.

Фото: © УМВД России по Казани

1 июня в парке «Крылья советов» в рамках республиканского антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков!» прошло профилактическое мероприятие.

Фото: © УМВД России по Казани

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Казани Вероника Ветошкина рассказала родителям и детям о вреде наркотиков и напомнила об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

Фото: © УМВД России по Казани

Каждому осетителю парка, где проходили мероприятия, посвященные «Дню защиты детей», вручили блокнот с логотипом «Я выбираю жизнь без наркотиков».

Антинаркотический месячник «Жизнь без наркотиков» на территории Казани, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проходит с 1 по 27 июня 2023 года.