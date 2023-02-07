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Происшествия
7 февраля 2023  16:51
Алексей Новиков

Казанская полиция по горячим следам задержала мужчину, похитившего у курьера велосипед

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В начале февраля курьер одной из организаций привез очередной заказ на улицу Энергетиков, оставил транспорт во дворе, а когда увидел, что велосипед пропал, сразу же обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Подозреваемого сотрудники ППС оперативно задержали по горячим следам. Им оказался 27-летний безработный уроженец республики Чувашия. Он сразу же признался в содеянном.

Фото: © УМВД России по Казани

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Велосипед у него изъяли и в ближайшее время вернут курьеру.

По данному факту возбудили уголовное дело о «Краже». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

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