Казанская полиция по горячим следам задержала мужчину, похитившего у курьера велосипед

В начале февраля курьер одной из организаций привез очередной заказ на улицу Энергетиков, оставил транспорт во дворе, а когда увидел, что велосипед пропал, сразу же обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Подозреваемого сотрудники ППС оперативно задержали по горячим следам. Им оказался 27-летний безработный уроженец республики Чувашия. Он сразу же признался в содеянном.

Фото: © УМВД России по Казани

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Велосипед у него изъяли и в ближайшее время вернут курьеру.

По данному факту возбудили уголовное дело о «Краже». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.