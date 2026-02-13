Казанская писательница Ольга Иванова представила вторую книгу дилогии «Сад Саифа Сараи»

Фото: Татарское книжное издательство

Вторая книга исторической дилогии «Сад Саифа Сараи» увидела свет в Татарском книжном издательстве. Уже знакомый читателям герой, знаменитый золотоордынский поэт, отправляется в путешествие по странам Востока, где встречается, в том числе, с известными творцами слова своего времени, такими как Хафиз Ширази и Камол Худжанди.

Совершая хадж, он примыкает к дервишам шейха, становится свидетелем завоевательных походов Тамерлана, вновь возвращается в Сарай, а после – судьба забрасывает его в Каир. Так же извилист путь других героев романа, с некоторыми из которых читатель познакомился еще в первой части дилогии.

Фото: Татарское книжное издательство

География романа охватывает многие города: Балх, Шираз, Самарканд, Сарай, Тебриз, Карасубазар, Дамаск, Каир… Они оживают на страницах книги благодаря вниманию автора к мельчайшим деталям зодчества, быта и нравов той эпохи. Читатель имеет возможность вместе с героями книги пройти по степям и пустыням, побывать во дворцах правителей и кварталах простолюдинов, на постоялых дворах и восточных базарах, на диспутах ученых мужей и в кругу мюридов, где читают творения великих поэтов. Дворцовые интриги, захватывающие любовные истории, сражения и осады городов – все это присутствует в богатом событиями сюжете.

Центральный персонаж, Саиф Сараи, пройдет сложный жизненный путь, полный трудностей и потерь, прежде чем достигнет цели, которую поставил перед собой давно, – переложение знаменитого трактата «Гулистан» Саади на тюркский язык.

«Работа над книгой заняла более двух лет. Приходилось детально изучать материалы эпохи 14 века, исторические факты, сведения о поэте, которых не так много. Работая над романом, я консультировалась со специалистами Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан. Очень важно было воссоздание образа великого поэта, жизнь которого известна лишь отрывочно», – рассказала Ольга Иванова.

Представитель Института им. Ш.Марджани, старший научный сотрудник Эльмира Сайфетдинова высоко оценила литературный вклад Ольги Ивановой, отметив, что создание художественного произведения на основе редких исторических свидетельств способствует сохранению памяти о выдающихся фигурах прошлого.

Фото: Татарское книжное издательство

«Изучение жизни Саифа Сараи продолжается, и каждый открывшийся документ приближает исследователей к пониманию роли поэта в дипломатической и культурной жизни Золотой Орды. А труды писателей популяризируют такие личности как Саиф Сараи в более широких кругах общественности», – подчеркнула Эльмира Сайфетдинова.

В свою очередь ведущая презентации, медиа-продюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова, отметила, что творчество Ольги Ивановой знакомо многим поклонникам по ее трилогии о Повелительницах Казани. Эти романы регулярно привлекают внимание публики на книжных выставках и в магазинах, вызывая спрос на переиздание.

«Мы надеемся, что и эта книга станет любимой у наших читателей, ведь многие любят читать именно такую литературу, насыщенную яркими образами и глубокой историей», – поделилась Шамсутдинова.