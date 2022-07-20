Казанская пенсионерка перевела аферистам более полумиллиона, надеясь сохранить деньги

В отдел полиции «Московский» обратилась 72-летняя жительница Казани. Пожилая женщина сказала, что стала жертвой обмана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Со слов потерпевшей стало известно, что ей на телефон поступил звонок от якобы службы безопасности банка. Женщину убедили, что злоумышленники пытаются списать с ее счета деньги. Чтобы сохранить сбережения было необходимо перевести их на резервный счет.

Женщина поверила звонившим и перевела 590 тыс. рублей на указанные реквизиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

