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Происшествия
20 июля 2022  14:22
Полина Шевчук

Казанская пенсионерка перевела аферистам более полумиллиона, надеясь сохранить деньги

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В отдел полиции «Московский» обратилась 72-летняя жительница Казани. Пожилая женщина сказала, что стала жертвой обмана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Со слов потерпевшей стало известно, что ей на телефон поступил звонок от якобы службы безопасности банка. Женщину убедили, что злоумышленники пытаются списать с ее счета деньги. Чтобы сохранить сбережения было необходимо перевести их на резервный счет.

Женщина поверила звонившим и перевела 590 тыс. рублей на указанные реквизиты. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
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