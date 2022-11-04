«Казанская Осенняя – общенациональный праздник»: как отмечают и толкуют его старообрядцы

Быть уступчивыми к современной жизни, оказывается, приходится даже старообрядцам. Какие традиции им пришлось скорректировать в реалиях жизни, а что незыблемо – в репортаже «Татар-информа».

Праздничные богослужения у старообрядцев, как и у христиан РПЦ, начинаются с 3 ноября Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Не только для верующих – для всех граждан России

«Казанская Осенняя – это не просто праздник для христиан Русской православной церкви или старообрядцев, это праздник для всех граждан России. Богородица – защитница всей русской земли. И это мы видим в истории, это реальность, которая подтверждена фактами. Было избавление от Литвы (польско-литовской интервенции, – прим. Т-и), помощь во Вторую мировую войну… Хотелось бы, чтобы эта помощь была и впредь. Ведь все граждане заинтересованы в этой защите. Так что масштаб у осеннего праздника Пресвятыя Богородицы общенациональный», – подчеркнул в беседе с корреспондентом «Татар-информа» настоятель кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви Роман (Донцов).

Государственный праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября, совпадает с церковным почитанием Казанской Осенней, то есть осенним праздником Казанской иконы Божией Матери. Последний был установлен в честь событий, произошедших в Смутное время, а точнее в 1612 году. Образ чудотворной Казанской иконы Божией Матери помог Руси победить и изгнать из Москвы польско-литовских захватчиков. Казанская икона Богородицы – одна из святынь, почитаемых как синодальной Церковью, так и старообрядцами, поскольку ее явление произошло в 1579 году – еще до церковной реформы и Раскола.

Настоятель собора Роман (Донцов): «Мы стараемся не только внешне выглядеть празднично, но и внутренне – чтобы у нас было понимание, что дает нам явление Казанской иконы, понимание смысла Спасения». Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уступки современным реалиям

Праздничные богослужения у старообрядцев, как и у христиан РПЦ, начинаются с 3 ноября. Это связано с отсчетом времени по церковному календарю, когда сутки начинаются с вечера предыдущего дня. Торжественная служба длится около шести часов, ее возглавляет епископ Казанско-Вятский Евфимий.

«Служат в этот день в белом облачении, расшитом золотом. Прихожане одеваются в самые светлые, праздничные одежды – белые платки, рубашки, красивые сарафаны и праздничные кафтаны: в храм, на встречу с Богом, человек по традиции идет особенно, торжественно подготовленным. Это благоговение очень важно, и мы стараемся не только внешне выглядеть празднично, но и внутренне – чтобы у нас было понимание, что дает нам явление Казанской иконы, понимание смысла Спасения. Это богослужение считается вечерним, поскольку заканчивается в 20 часов и после него все отправляются на общую трапезу, во время которой обсуждаются духовные темы, чтобы вдохновить нашу молодежь в правильном направлении», – рассказал собеседник.

По церковным канонам служба должна идти всю ночь, переходя во всенощное бдение, но все-таки даже старообрядцы делают послабления современным реалиям, и богослужение прерывается, возобновлялась утром. Торжественная архиерейская литургия, включающая и молебен, и водоосвящение, проходит 4 ноября с 7.30 примерно до полудня, потом все снова отправляются на общую, теперь уже праздничную трапезу.

Служат в этот день в белом облачении, расшитом золотом. Прихожане одеваются в самые светлые, праздничные одежды Фото: kve-rpsc.ru

Главный праздник в соборе

На праздник Пресвятой Богородицы в столицу Татарстана, где в XVI веке явилась чудотворная икона, съезжаются старообрядцы со всей страны – из Ростова-на-Дону, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, с Урала… Верующим важно встретить этот праздник именно в том городе, где была найдена эта святыня. К тому же оба старообрядческих храма, соседствующие на параллельных улицах в исторической части города, освящены именно в честь Казанской иконы Божией Матери. Но церковь по улице Островского – в честь дня обретения иконы 21 июля, а собор по улице Старообрядческой – в честь осеннего праздника Казанской иконы.

«Осеннее празднование Пресвятыя Богородицы – важное событие для Казани, а кроме того, это еще и престольный праздник конкретно нашего храма – это как день рождения у человека. Прихожане из второго старообрядческого храма придут в наш собор, и мы будем здесь вместе молиться, потому что здесь престольный праздник. Дело в том, что церковь на Островского вернули верующим в 1989 году, а здание собора – только в 1996-м. Собор был освящен во имя Казанской иконы Божией Матери исторически. Общину разогнали в 1930-м году, она была вынуждена молиться по подвалам, но праздник Казанской иконы у тех прихожан был престольным всегда, они его несли с собой по всем историческим вехам. Так что когда в перестройку им предложили храм на Островского, они пришли туда со своим казанским престольным праздником и заложили в этот храм Казанский престол, хотя изначально он был освящен в честь Воздвижения Креста. Когда вернули и собор, возникла ситуация, что и там Казанская церковь, и тут собор Казанский. Но этот собор – исторически Казанский, отсюда вышла эта вся история старообрядчества Казани, хотя в интернете часто почему-то упоминается его название как Покровский собор. Это ошибка», – акцентировал отец Роман.

В Музее истории старообрядчества хранится старинная старообрядческая икона XIX века в богато расшитой бисером и украшенной драгоценными камнями ризе Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Особые иконы

Храмы и иконы у старообрядцев чаще всего посвящены именно Казанской иконе Божией Матери. Причем в иконографии легче всего усмотреть различия старообрядческой традиции и синодальной. Письмо старообрядцев более каноническое, буквально дораскольное – максимально приближено к образу явленной иконы, а у новообрядцев, как называют прихожан синодальной церкви староверы, встречаются нередко и более поздние варианты иконографии, похожей на западную живопись.

«Именно Казанская икона Божией Матери – самый почитаемый образ у старообрядцев среди всех прочих образов Богородицы – Тихвинской, Владимирской, Одигитрии и т.д. Старообрядцам много приходилось скрываться от преследований, скрываться, борясь за свою веру, в этих гонениях они почитали и уповали именно на Казанскую икону как на заступницу, защитницу, сохранительницу веры. Может быть, в том числе потому, что этот образ избавил в свое время Москву от польско-литовских интервентов», – пояснил отец Роман.

В Музее истории старообрядчества, в цокольном этаже собора, находится, например, старинная старообрядческая икона XIX века в богато расшитой бисером и украшенной драгоценными камнями ризе.

Книга 1629 года с одним из первых описаний явления Казанской иконы Божией Матери Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Преданья времён дораскольных

В другой витрине можно увидеть еще более старинную и солидных размеров книгу 1629 года с одним из первых описаний явления Казанской иконы Божией Матери и текстом богослужения по этому случаю.

«Конечно, в те времена такие книги не были редкостью, хотя и выпускались далеко не такими тиражами, как современные издания. Но теперь уникальность этой книги в том, что она в наши дни – одна из немногих сохранившихся с тех лет и с описанием тех событий [1579 года, когда Казани и миру была явлена Казанская икона Божией Матери]. И в целом эти книги до XVII века, до Раскола Церкви, сохранились только у старообрядцев, потому что потом последовал указ уничтожить все [идущее вразрез с церковной реформой]. И на сегодняшний день по всей стране подобные книги до XVII века, которые хранятся в государственных музеях, в галереях, – это все сохранили старообрядцы. Так или иначе они попали в фонды хранения либо изъятием у старообрядцев, либо благодаря дарению старообрядцами. Сохранили их именно старообрядцы. Если бы они этого не сделали, мы бы сегодня не увидели нигде таких книг – их бы просто сожгли, уничтожили как антицерковные», – акцентировал настоятель собора.

Хранитель фондов Музея истории старообрядчества Роман Царевский вынес к музейным витринам бережно завернутую в сукно еще одну ценную книгу – размера небольшого, листы в переплете распадаются, на деревянной обложке следы «работы» жука-древоточца...

«Самое интересное, что это рукопись. Рукопись XVIII века. Видно даже, что листы книги собраны из разных видов бумаги. На некоторых страницах заметно, что книгу использовали как подставку под чашку – остались круги-пятна. В этой рукописи записана история святителя Гермогена, обретения Казанской иконы, описание чудотворцев Гурия и Варсонофия. Подобные книги тоже встречаются, но все-таки и она достаточно редкий образец», – пояснил Роман Царевский.

Крестный ход в этом году пришлось отменить из-за благоустройства прилегающего к собору сквера Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Будущее с подсветкой

Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери вокруг собора после утренней литургии 4 ноября – еще одна традиция старообрядцев. Однако в этом году этот обряд пришлось временно отменить. Весной началось благоустройство прилегающего к собору сквера, монтаж декоративной подпорной стенки природного склона со стороны улицы Ульянова – справа от храма и благоустройство территории самого собора. Сквер за лето в порядок привели, подпорную стенку установили, но покрытие двора еще не обновлено, а прежнее пострадало от начатых строительных работ и просто не позволяет пройти сейчас здесь крестным ходом.

«У нас помимо собора еще в этом квадрате стоит дом причта и богадельня. У этого здания сейчас и делают отмостку, чтобы его законсервировать. В проект реконструкции нашего комплекса, согласно поручению Президента РТ, входит благоустройство территории храма, архитектурная подсветка зданий, приведение фасадов зданий в нормативное состояние. Строители укрепят фундамент, кровлю поменяют, где-то окна. Плюс организуют въезд с современными воротами в конце подпорной стенки со стороны улицы Ульянова, поскольку существующий проезд через старинные ворота не предназначен для автомобильного транспорта», – обрисовал будущее старообрядческого комплекса отец Роман.

Соотечественников он напутствовал помнить в день осеннего празднования Казанской иконы Божией Матери, как и каждый день, свою историю, не забывать Бога и о том, что главное – это спасение души.

«Пресвятыя Богородица хранит нашу страну, и хотелось бы, чтобы так было и впредь. Она сохраняла нашу землю не раз в исторические моменты, хотелось бы, чтобы и сегодня она не отступала от нас, была защитой. Важно не забывать, почитать, чтобы Богородица молилась своему Сыну, перед которым она предстоит, не только за наше физическое благополучие, но и за наши души, чтобы мы могли получить Спасение», – заключил отец Роман.