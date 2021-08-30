«Казанская осень» завершилась фейерверком в честь Дня Республики Татарстан

Автор фото: Владимир Васильев

Традиционно в Казани перед Дворцом земледельцев прошел XI Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Музыкальное приношение казанцам и гостям столицы в День Республики Татарстан сделал Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.

В этом году частью праздника стали артисты Молодежной оперной программы Большого театра: лауреат Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки в Казани и Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве Мария Баракова (меццо-сопрано) и лауреат Первой премии ХIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Дмитрий Чеблыков (баритон).

«Для любого музыканта всегда волнительно любое выступление. А выйти на сцену с оркестром высочайшего класса, да еще и в столь значимый для города и республики день — волнительно вдвойне. Казань — потрясающий город, в котором живут доброжелательные люди. Огромная честь быть здесь и разделить вместе с татарстанцами этот праздник», — признался Чеблыков.

В творческом триумвирате музыканты исполнили произведения русских и зарубежных классиков: В. Моцарта, Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.

«Хочется поздравить всех татарстанцев с праздником! Вы живете в прекрасной республике с красивейшей столицей. Каждый раз возвращаясь сюда, я пребываю в восхищении. Если бы не мои постоянные перелеты, связанные с профессией, я бы переехала жить в Казань. Я получаю эстетическое удовольствие от здешней архитектуры: этого синтеза модерна и исторических зданий. А гастрономическая часть города требует отдельной похвалы — полюбила ваши треугольники, мечтаю попробовать кулламу», — поделилась Мария Баракова.

Концерт завершился под залпы праздничного салюта в честь Дня Республики.