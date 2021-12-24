Казанская «Национальная Фабрика Ипотеки» – один из лидеров ипотечного кредитования

По итогам 2021 года Аналитический центр АО «ДОМ.РФ» прогнозирует выдачу 1,9 млн ипотечных жилищных кредитов на сумму 5,5-5,6 трлн рублей. Это больше показателя прошлого года, который стал рекордным за всю историю развития рынка ипотеки в РФ.

Что ожидать от следующего года: ставки, объемы кредитования, цены на надвижимость, – с такими вопросами обратились к руководителю ипотечного центра «Национальной Фабрики Ипотеки» в Казани Рузэлю Насыбуллину.

Рузэль Насыбуллин Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Рузэль, первый вопрос, который интересует многих. Каковы прогнозы в отношении цен на жилую недвижимость в следующем году? Можно ли ожидать снижения?

Предполагаем, что стоимость квадратных метров до конца «отвяжется» от льготной госпрограммы, которая была драйвером цен последние два года. Меры, принимаемые сегодня регулятором по ужесточению денежно-кредитной политики, должны привести к стабилизации цен. Однако на сегодняшний день в Казани наблюдается резкий дисбаланс спроса и предложения – пока видим перекос в сторону первого, сейчас «рынок продавца», который диктует правила.

ЦБ РФ на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Также регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров. В 2021 году ЦБ поднимал ставку семь раз подряд. Насколько такая политика ужесточения сократит спрос на ипотечное кредитование?

Политика ЦБ РФ направлена на охлаждение рынка. Необходимо четко понимать «математику»: по прогнозу регулятора, к концу 2022 года будет наблюдаться замедление инфляции до 4-4,5%, соответственно, это указывает на высокую вероятность повышения ставки в первом квартале следующего года. И здесь может быть два сценария: база – до 9%, пессимистический – до 10%. Соответственно, говорим только о сокращении объемов выдач ипотечных кредитов, при этом уделяя внимание их качеству.

Какова сейчас средняя сумма ипотечного кредита?

Средняя сумма ипотечного кредита, оформляемого по стандартам «Ипотека 24» в Республике Татарстан, составляет около 2 млн рублей в этом году. Мы работаем в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах.

Ранее в своих интервью вы говорили, что развиваете кредитование на разные цели под залог жилья. Насколько такая услуга востребована в нашем регионе?

Такой вид кредитования пользуется спросом у разных категорий населения. К примеру, в период пандемии многие обратили внимание на загородную недвижимость. У тех, кто не смог приобрести за счет накоплений, была возможность получить кредит под залог квартиры и на эти деньги купить недвижимость за городом. По сути, это ипотечное кредитование, когда за счет одной недвижимости клиент покупает вторую по ставке стандартных ипотечных программ.

К слову, программ кредитования загородной недвижимости за это время не появилось. Поэтому у клиентов нет альтернативы – либо свои накопления, либо ипотечное кредитование.

«Средняя сумма ипотечного кредита, оформляемого по стандартам «Ипотека 24» в Республике Татарстан, составляет около 2 млн рублей в этом году» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Получается, что любой, кто имеет жилье, может оформить ипотечный кредит на разные цели, не только на покупку загородки?

Да, такая программа позволяет получать деньги на различные цели – ремонт, благоустройство, покупка квартиры в любом городе, развитие бизнеса. По стандартам «Национальной Фабрики Ипотеки» можно оформить такой кредит, в том числе предпринимателям и самозанятым.

Можно получить кредит под залог жилья в Казани и купить квартиру в Санкт-Петербурге?

Такие сделки уже не редкость. Причем можно организовать в формате межрегиональной сделки, который у нас часто практикуются. Из плюсов такого формата – нет необходимости присутствовать двум сторонам на сделке в одном месте, подстраиваться под перелеты и график. Покупатель может находиться в Казани в офисе «Ипотека 24», продавец – в офисе в Санкт-Петербурге. Договор купли-продажи подписывается электронно усиленной квалифицированной подписью и направляется напрямую в Росреестр, нет необходимости ходить в МФЦ.

Может ли клиент другого банка, обратившись к вам, погасить долги и стать вашим клиентом?

Да, может объединить имеющиеся долги по потребкредитам, кредитным картам в иных банках и погасить их за счет нового кредита, который получает за залог имеющейся квартиры.

А в чем выгода, если одни долги меняешь на другие?

За счет такого кредитования ежемесячный платеж может сократиться в 3-4 раза. Новый кредит под залог недвижимости выдается на длительный срок, до 15-20 лет. За счет этого кредитная нагрузка растягивается, сумма ежемесячного платежа уменьшается значительно. С одной стороны, дольше платить по времени, но с другой, можно подобрать комфортную для семьи сумму. К примеру, клиенты платят по потребкредитам совокупно 45 000 рублей в месяц, после объединения и погашения таких долгов – около 15 000 рублей. Конечно, многие выбирают меньший платеж, чтобы «не тянуть высокую кредитную нагрузку». Но надо считать выгоду в каждом конкретном случае.

«”Ипотечный университет 24” доступен для всех, мы специально ушли от концепции “закрытого клуба”» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Расскажите о проекте «Ипотечный университет 24». Что он дает вашим партнерам?

Это обучающий проект для участников рынка недвижимости (риэлторов и брокеров), который мы запустили в этом году. Реализуем его в двух форматах – онлайн и офлайн в городах РФ – бесплатно. Собственные и приглашенные эксперты ведут курсы по разным тематикам, в том числе по созданию полезного контента для клиента, ведению переговоров, работе с группами в соцсетях. После обучающих курсов направляем методички с полезным материалов. Любой может присоединиться к курсу, это проект не только для наших аккредитованных партнеров, а в целом для рынка.

А что получает аккредитованный партнер, обучаясь в «Ипотечном университете 24»?

Специальные опции для аккредитованных партнеров действуют только в рамках совместной работы по ипотечному кредитованию. «Ипотечный университет 24» доступен для всех, мы специально ушли от концепции «закрытого клуба». С переходом в цифровое пространство знания устаревают очень быстро, нельзя быть экспертом во всем. Поэтому любой риэлтор или брокер может выбрать интересующий курс и присоединиться к вебинару.

Вы сказали, что партнеры из разных регионов могут присоединиться к проекту «Ипотечный университет 24». А как вы представлены в регионах России и ваша оценка работы Казанского Ипотечного центра?

В этом году у нас появился офис в Воронеже. Всего по стандартам «Ипотека 24» – наш зарегистрированный бренд – можно оформить кредит в 70 городах РФ.

В этом году Казанский ипотечный центр отметил 3 года работы, за это время выдано более 1200 кредитов. 2021 год в Республике Татарстан был очень продуктивным – как в части работы с партнерами, так и презентации наших кредитных продуктов. Многое из наработок удалось реализовать в остальных региональных офисах «Ипотека 24».

Сейчас перед нами стоит амбициозная задача – развитие новых продуктов, таких как залоговое кредитование на разные цели, расширение клиентской аудитории. Наш офис уже активно работает с индивидуальными предпринимателями, клиентами с разными типами доходов и кредитной историей. Мы стараемся предлагать нестандартные решения, чтобы реализовать задачу покупки жилья или получения денежных средств под залог недвижимости во всем регионе.