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Ру Тат
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25 октября 2021  13:46
Егор Никитин

Мэрия Казани передаст в помощь медикам 35 служебных автомобилей

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Медицинская система столицы Татарстана работает на пределе своих возможностей. Для ее поддержки мэрия Казани выделяет 35 служебных автомобилей.

Машины будут использовать для выездов к пациентам и другой оперативной работы. Соответствующее поручение по итогам делового понедельника дал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в помощь медикам выделят 35 служебных автомобилей для работы первичной сети здравоохранения», — говорится на портале kzn.ru.

Дополнительные автомобили позволят повысить доступность неотложной медицинской помощи в условиях непростой эпидемической обстановки, уверены в мэрии.

#скорая помощь #мэрия казани #Коронавирус
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