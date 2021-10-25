Мэрия Казани передаст в помощь медикам 35 служебных автомобилей

Медицинская система столицы Татарстана работает на пределе своих возможностей. Для ее поддержки мэрия Казани выделяет 35 служебных автомобилей.

Машины будут использовать для выездов к пациентам и другой оперативной работы. Соответствующее поручение по итогам делового понедельника дал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в помощь медикам выделят 35 служебных автомобилей для работы первичной сети здравоохранения», — говорится на портале kzn.ru.

Дополнительные автомобили позволят повысить доступность неотложной медицинской помощи в условиях непростой эпидемической обстановки, уверены в мэрии.