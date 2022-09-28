Казанская консерватория запускает серию концертов для детей

Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова разработала новый образовательный проект — «Консерватория детям».

«Проект адресован прежде всего учащимся младших и средних классов общеобразовательных школ. Но программа будет познавательна и для учащихся детских музыкальных школ», — отметила проректор вуза по концертной деятельности и связям с общественностью Елена Хакимова.

Всего запланированы три абонемента: «Уроки с музыкой», «Парад музыкальных инструментов» и «Органное приключение».

«В первом дети откроют для себя предметы, такие как история, география, литература, с точки зрения музыки. Второй познакомит их с музыкальными инструментами как народного, так и симфонического оркестров, ну, а третий — с самым старинным музыкальным инструментом, органом. Здесь они узнают о его строении, окунутся в историю его появления и становления», — объяснила концепцию проекта Хакимова.

Все концерты пройдут в концертном зале Казанской консерватории.