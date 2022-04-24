Казанская консерватория взяла грант на развитие студенческих научных обществ вузов России

В Министерстве науки и высшего образования России подвели итоги конкурса студенческих научных обществ, в котором принимали участие вузы страны. Из 244 заявок, поданных на рассмотрение экспертной комиссии, было поддержано 40.

Казанская консерватория стала единственным вузом культуры и искусства России, а также единственным вузом Татарстана, вошедшим в число победителей.

Проект Казанской консерватории «Музыкальные традиции России для молодежи» направлен на построение системы взаимодействия студенчества с традиционным художественным наследием народов России, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи, вовлечение её в научно-исследовательскую и научно-просветительскую деятельность.

«Наш проект приурочен к Году культурного наследия народов России. Одно из приоритетных направлений в исследовательской деятельности Казанской консерватории – изучение и сохранение музыкальных традиций народов Татарстана. Мы ежегодно формируем группы студентов, которые отправляются в полевые экспедиции для записи фольклора в разных регионах страны. Очень важно, чтобы к этой работе подключалось все больше молодых ученых, музыкантов», – отметил необходимость приобщения молодежи к культурным традициям ректор Казанской консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев.

Организации-победители получат из федерального бюджета гранты на реализацию заявленных проектов студенческих исследований.