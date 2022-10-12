Казанская консерватория впервые представит музыкальную комедию «Аршин мал алан» в Москве

14 октября в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве покажут комедийную музыкальную постановку «Аршин мал алан» («Покупающий товар аршинами»). Мюзикл, поставленный по оперетте азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, давно полюбился зрителям в разных странах, но в исполнении казанских творческих коллективов жители столицы увидят его впервые. Об этом «Татар-информу» рассказала художественный руководитель оперной студии Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Альфия Заппарова.

«Спектакль поставили в 2018 году. Отыграли его пять раз на разных площадках, в том числе и в Казани, Атне, Санкт-Петербурге – в музее-дворце Белосельских-Белозерских. В Москве выступим впервые», – рассказала она.

Сюжет комедии рассказывает о жизни молодого удачливого купца Аскера, который, вопреки обычаям, запрещающим мужчине видеть лицо невесты до свадьбы, мечтает жениться на той девушке, которую он увидит и полюбит. Облачившись в костюм простого торговца тканями он отправляется бродить по домам в поисках суженой. В один день юноша встречает молодую девушку Гюльчохру, и они влюбляются в друг друга, однако, отец девушки соглашается выдать ее замуж за Аскера лишь при одном условии.

В постановке играют музыкальные исполнители из Татарстана Айрат Ганиев, Айгуль Гардисламова, Евгений Шорников и Диана Мухутдинова и другие. В нем также примут участие артисты оперной студии Казанской консерватории и оркестр «Tatarica» под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств РТ Рината Халитова.

Заппарова также отметила, что ранее оперные артисты Казанской консерватории с большим успехом выступали в столице со спектаклями «Тюляк» Назиба Жиганова и «Ходжа Насреддин» Джаудата Файзи, которые собрали полные залы.