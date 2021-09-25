Казанская консерватория впервые представила москвичам комедию «Ходжа Насреддин»

Солисты оперной студии и оркестр консерватории «Tatarica» выступили на известных московских сценах и представили москвичам и гостям столицы восстановленную консерваторией музыкальную комедию «Ходжа Насреддин» Джаудата Файзи и постановку редко исполняемой оперы Гаэтано Доницетти «Рита».

В Москве спектакль «Ходжа Насреддин» был поставлен впервые

Фото: Дмитрий Лялин

«Рита или побитый муж»

На Малой сцене Детского музыкального театра имени Н.Сац солисты оперной студии консерватории представили одноактную оперу «Рита» Гаэтано Доницетти. Камерность опере придавало и звучание под рояль – партию оркестра исполнила Луиза Загидуллина. Режиссером и автором русского либретто выступил выпускник ГИТИСа Евгений Артамонов.

На Малой сцене Детского музыкального театра имени Н.Сац солисты оперной студии консерватории представили одноактную оперу «Рита» Гаэтано Доницетти Фото: Дмитрий Лялин

Выражаясь современным языком, этот спектакль посвящен теме домашнего насилия и абьюза. Рита (Маргарита Полушкина) регулярно избивает своего нерешительного и трусоватого мужа Беппе (Айрат Ганиев). Так она решает свою собственную проблему – ее бил бывший муж Гаспар (Руслан Закиров), которого все по ошибке считают погибшим. В сложившемся «любовном» треугольнике мужчины вступают в спор и пытаются отделаться от надоевшей жены.

Известные зрителю по ролям во многих постановках оперной студии Казанской консерватории Айрат Ганиев и Руслан Закиров блестяще показали себя московской публике. Певцы справились и с вокальной, и с актерской составляющей спектакля. Удачным стало выступление и Маргариты Полушкиной – роль Риты стала ее дебютом в проектах оперной студии.

Айрат Ганиев и Руслан Закиров блестяще показали себя московской публике Фото: Дмитрий Лялин

«Прекрасная опера Доницетти с забавным сюжетом, исполненная хорошими голосами! Я впервые узнала об этой опере. Смотрится на одном дыхании. Браво!», – оставила отзыв слушательница Ирина Стабровская.

«Визит Казанской консерватории – это событие в Москве»

Этими словами заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин начал круглый стол, посвященный сохранению и развитию профессиональных музыкальных традиций в Татарстане и за его пределами.

«Мы уже знаем – насчет качества сомнений нет, партнерские отношения с Казанской консерваторией стали очень тесными. Это говорит о том, что Москва заинтересована в хороших исполнителях», – отметил Равиль Калимуллович. Также на мероприятии присутствовали председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

На круглом столе в Полномочном представительстве Татарстана в России собрались представители музыкального сообщества, известные выходцы из Татарстана Фото: пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ

На круглом столе в Полномочном представительстве Татарстана в России собрались представители музыкального сообщества, известные выходцы из Татарстана – музыканты и общественные деятели: директор Детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов, солист Большого театра Марат Гали, композитор Зульфия Раупова, пианист Рустем Кудояров, солист театра Новая опера Владимир Кудашев, творческий консультант культурно-образовательных проектов Международного Благотворительного Фонда В.Спивакова Шамиль Невретдинов, руководитель музыкальных программ фонда «Арт-Линия» Татьяна Малышева-Джалиль, дирижер Айрат Кашаев и многие другие.

Казанскую консерваторию представляли проректор по научной деятельности и вопросам развития Дилия Хайрутдинова и заведующая кафедрой музыкального театра Альфия Заппарова.

Вечером участники круглого стола отправились на благотворительный концерт Казанской консерватории «Казан утлары» в Татарский культурный центр Москвы.

Фарит Фарисов передал консерватории памятный подарок от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина Фото: Дмитрий Лялин

Перед началом концерта Равиль Ахметшин вручил представителям Казанской консерватории памятные знаки «Гадбулла Тукай – 135 лет со дня рождения». Медали получили: дирижер, художественный руководитель оркестра народных инструментов Рустем Рахматуллин, заведующая кафедрой музыкального театра, руководитель оперной студии Альфия Заппарова, проректор по научной деятельности и вопросам развития Дилия Хайрудинова.

Фарит Фарисов передал консерватории памятный подарок от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

На концерте звучали песни и арии из музыкальных драм Салиха Сайдашева, романсы Рустема Яхина, оркестровые сочинения Рената Еникеева, Александра Миргородского, Рината Валеева, фрагменты из опер Назиба Жиганова, произведения Джаудата Файзи, Латифа Хамиди. Песня Мирсаида Яруллина «Казан утлары», которая дала название концерту, стала последней в заявленной программе. После нее исполнители вместе с залом спели «И туган тел» на стихи Габдуллы Тукая, а на прощание оркестр заиграл знаменитый Марш Салиха Сайдашева.

В программе приняли участие оркестр «Tatarica» под управлением Рустема Рахматуллина и солисты оперной студии Фото: Дмитрий Лялин

В программе приняли участие оркестр «Tatarica» под управлением Рустема Рахматуллина и солисты оперной студии. Также на концерте выступали коллективы Татарского культурного центра.

Первое исполнение музыкальной комедии Файзи в Москве

Завершились гастроли московской премьерой музыкальной комедии «Ходжа Насреддин» («Хуҗа Насретдин») Джаудата Файзи на либретто Наки Исанбета на сцене Центра оперного пения Г.Вишневской.

В Москве этот спектакль был поставлен впервые. Казанская премьера музыкальной комедии состоялась с большим успехом в 2020 году, к 110-летию со дня рождения композитора. Режиссером-постановщиком выступил Ринат Бекташев. За основу взят сюжет о легендарном восточном персонаже, рассказанный в пьесе Наки Исанбета. Остроумный Ходжа ратует за справедливость, умеет посмеяться над собой и общается со всеми на равных, невзирая на сан и сословие.

Завершились гастроли московской премьерой музыкальной комедии «Ходжа Насреддин» Фото: Дмитрий Лялин

Музыка Файзи звучала в редакции и оркестровке молодого композитора, выпускника консерватории Ильяса Камала, который восстановил партитуру этого забытого произведения татарского музыкального театра. В этот вечер он выступил и как дирижёр оркестра «Tatarica» Казанской консерватории. Спектакль был принят с большим успехом, зрители стоя аплодировали исполнителям.

Ходжу Насретдина сыграл Ильгиз Мухутдинов, также роли в спектакле исполняли Диана Мухутдинова (Сальви), Айрат Ганиев (Хаммат), Диляра Тухватуллина (Гульбану), Руслан Закиров (Алчын), Айгуль Гардисламова (Зубаржат), Рузиля Низамова (Сахиля), Булат Закиров (Дервиш), Мустафа Алиев (Хан Зигангир), Евгений Шорников (Ахун), Айзат Адылгареев (Бики), Динар Шарафетдинов (Колый тархан), Адель Шарапов (Ишак). В спектакле принимали участие хоровая группа оперной студии и театр танца «Сайдаш». Режиссер-постановщик – Ринат Бекташев.

Казанская премьера музыкальной комедии состоялась с большим успехом в 2020 году, к 110-летию со дня рождения композитора Фото: Дмитрий Лялин

«Показы прошли удачно и вызвали огромный интерес профессионального сообщества. Мы поздравляем оперную студию с успехом в столице и благодарим сотрудников МГАДМТ им. Н. Сац и Центра Оперного Пения Галины Вишневской за радушный прием гостей на своих площадках!», – появилась публикация на сайте фестиваля «Видеть музыку» после выступления молодых профессионалов.

Музыканты выступили рамках Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Гастроли проводились при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Казанская консерватория приняла участие в фестивале «Видеть музыку» во второй раз. В 2019 году представленная в рамках фестиваля опера «Тюляк» Назиба Жиганова получила высокую оценку критиков и была названа одним из трендов концертного сезона.

В ноябре оперная студия Казанской консерватории представит оперу «Тюляк» Назиба Жиганова на сцене театра имени Карима Тинчурина.

Материал подготовила Александра Нагорнова

Автор фото: Дмитрий Лялин