news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 16 февраля 2026 11:34

Казанская консерватория вновь представит оперу «Джалиль» на сцене театра Камала

Читайте нас в
Телеграм
Казанская консерватория вновь представит оперу «Джалиль» на сцене театра Камала
фото: © пресс-служба Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова

На большой сцене Татарского государственного академического театра им. Г. ‎Камала 2 марта Казанская государственная консерватория ‎представит легендарную оперу ‌‎«Джалиль» Назиба Жиганова.‎

Опера «Джалиль», созданная на либретто Ахмеда Файзи, посвящена жизни и ‎подвигу выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы ‎Джалиля, ‎который, находясь в фашистском плену, вел подпольную ‎антифашистскую борьбу. Мысли поэта полны боли и надежд, но его плен осложняется тем, что на Родине его считают предателем.

Казанская консерватория посвящает эту постановку – одно ‎из важнейших событий ‎текущего творческого сезона Консерватории – двум памятным датам: 115-летию со дня ‎рождения Назиба Жиганова и 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля.

Исполнители: оперная студия, хор и симфонический оркестр Казанской консерватории. Солисты: Айгиз ‎Хайдаршин (Джалиль), Сюмбель Киямова (Жена поэта) и другие.

В спектакле примет ‎участие хор Средней специальной музыкальной школы при консерватории. Художественный ‎руководитель Оперной студии – профессор Альфия Заппарова.‎ Музыкальный руководитель постановки и дирижер – профессор Ринат Халитов.

по теме Казанская консерватория представила на сцене театра Камала оперу «Джалиль»
Казанская консерватория представила на сцене театра Камала оперу «Джалиль»
#казанская консерватория им. жиганова #театр камала
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026