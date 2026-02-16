Казанская консерватория вновь представит оперу «Джалиль» на сцене театра Камала
На большой сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала 2 марта Казанская государственная консерватория представит легендарную оперу «Джалиль» Назиба Жиганова.
Опера «Джалиль», созданная на либретто Ахмеда Файзи, посвящена жизни и подвигу выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, который, находясь в фашистском плену, вел подпольную антифашистскую борьбу. Мысли поэта полны боли и надежд, но его плен осложняется тем, что на Родине его считают предателем.
Казанская консерватория посвящает эту постановку – одно из важнейших событий текущего творческого сезона Консерватории – двум памятным датам: 115-летию со дня рождения Назиба Жиганова и 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля.
Исполнители: оперная студия, хор и симфонический оркестр Казанской консерватории. Солисты: Айгиз Хайдаршин (Джалиль), Сюмбель Киямова (Жена поэта) и другие.
В спектакле примет участие хор Средней специальной музыкальной школы при консерватории. Художественный руководитель Оперной студии – профессор Альфия Заппарова. Музыкальный руководитель постановки и дирижер – профессор Ринат Халитов.