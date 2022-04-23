Казанская консерватория вернула музыку Александра Скрябина в зал Дворянского собрания

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

В честь 150-летия со дня рождения великого русского композитора Александра Скрябина в зале Казанского Дворянского собрания (ныне Казанской ратуши) состоялся необычный концерт, буквально завороживший публику и музыкой, и атмосферой.

Согласно найденной в архиве афише, в 1915 году в зале Дворянского собрания должен был состояться сольный концерт знаменитого пианиста, ныне классика русской музыки Александра Скрябина. Однако за несколько дней до объявленного концерта в Казани (вероятно, последнего запланированного концерта великого музыканта) Александр Николаевич скоропостижно скончался.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Ректор Казанской консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев предложил в юбилейный скрябинский год восстановить несостоявшийся концерт. И благодаря поддержке мэрии Казани получилось провести его не только в том самом зале, где должен был играть Скрябин, но и в тот же день, указанный на афише 1915 года.

Это обстоятельство сделало казанский концерт уникальным в ряду скрябинских мероприятий, проводимых в этом году по всей России. Организаторы постарались не просто вернуть музыку Скрябина в колонный зал Дворянского собрания, но и воссоздать атмосферу начала ХХ века.

Афиша и пригласительные билеты были оформлены тем же шрифтом, что и на афише 1915 года, в фойе расположился струнный квартет, на входе всех встречали юноши в камзолах, а девушки в вечерних платьях Серебряного века сопровождали зрителей в концертный зал.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Успехом пользовалась фотозона, украшенная афишей с портретом Скрябина и канделябрами. Главное действо развернулось, конечно, в концертном зале. Из консерватории в ратушу специально был доставлен рояль Steinway.

В этот вечер фортепианную музыку Скрябина исполняли заслуженный артист России, народный артист Татарстана, профессор Казанской консерватории Евгений Михайлов и его студенты – лауреаты множества престижных международных конкурсов Тагир Камальтдинов и Ван Юйцянь.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Программу представили Ирина Григорьева и Алексей Гомазков – ведущие сопровождали музыкальные номера стихотворениями поэтов Серебряного века и интересной информацией о визитах Скрябина в Казань.

Особую значимость концерта подчеркнул и главный его участник – пианист Евгений Михайлов, в чьем творчестве музыка Александра Скрябина занимает заметное место. Фирмой «Мелодия» был выпущен его двойной альбом «Все сонаты Скрябина», а 2003 году за популяризацию творческого наследия композитора пианист был награжден знаком «За достижения в культуре».

«Наследие Скрябина за редким исключением – пять оркестровых сочинений и одно для голоса – целиком фортепианное. У нас получилось восстановить программу его несостоявшегося концерта практически в том же виде, в котором она была заявлена. Я считаю, что это действительно уникальное событие», – поделился Михайлов.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

В программу концерта вошли сонаты, прелюдии, мазурки, программные сочинения – от ранних до самых последних опусов.

Выступление музыкантов вызвало восторженный прием публики, среди которой было множество представителей творческой интеллигенции Казани, деятелей искусства, музыкантов, художников.