Казанская консерватория собрала профессионалов в области музыкального театра

Фото: пресс-служба Казанской консерватории, Дилия Хайрутдинова

В Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова прошла II Всероссийская научно-практическая конференция «Музыкальный театр в XXI веке: теория, практика, педагогика».

Мероприятие было организовано в рамках юбилейного фестиваля, посвященного 75-летию вуза

Фото: © пресс-служба Казанской консерватории, Дилия Хайрутдинова

Конференция проходила в течение двух дней в онлайн-формате. В форуме приняли участие преподаватели музыкальных вузов и средних специальных учебных заведений, руководители музыкальных театров, музыкальные деятели, студенты консерваторий не только из различных регионов России, но и из Канады, Турции, Азербайджана, Австралии.

Выступления участников были распределены по трем секциям: «Национальный музыкальный театр в XXI веке», «Музыкально-театральное образование в XXI веке» и «Современный музыкальный театр: теория и практика». Доклады затрагивали вопросы работы театральной индустрии в период пандемии коронавируса, значение музыкальных дисциплин в обучении актеров, образные сферы традиционного и современного театра и так далее.

Фото: © пресс-служба Казанской консерватории, Дилия Хайрутдинова

Современные реалии внесли свои коррективы в формат проведения форума: помимо докладов программу конференции составили просмотры спектаклей и мастер-классов онлайн. Участники познакомились с постановками оперной студии Казанской консерватории и театра Галиасгара Камала.

Проректор по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова отметила: «Конференция собрала не только ученых, но и практиков, готовых поделиться своими знаниями и опытом по организации и воплощению музыкально-театрального процесса. Большое внимание традиционно уделялось вопросам развития национального театра, в том числе в условиях стремительного развития современной театральной индустрии».

Татарский государственный театр имени Г. Камала выступил партнером в проведении практической части конференции. Консерватория и театр поддерживают творческое сотрудничество. Так, в рамках юбилейного фестиваля консерватории состоялся мастер-класс главного режиссера театра Фарида Бикчантаева.

Фото: © пресс-служба Казанской консерватории, Дилия Хайрутдинова

В заключительный день конференции директор театра Камала Ильфир Якупов провел экскурсию по интерактивному мультимедийному комплексу истории татарского театра «Шәрык клубы» («Восточный клуб»). «Взаимодействие музыки и театра сегодня очень важная и актуальная тема. Любой театр музыкален» — подчеркнул Ильфир Якупов.