Казанская консерватория провела образовательный марафон для педагогов из районов РТ

Ведущие педагоги Казанской государственной консерватории имени Жиганова провели двухдневную серию лекций и мастер-классов для педагогов из разных районов Татарстана. Марафон состоялся на базе Нижнекамского музыкального колледжа.

Слушателями курсов стали более 100 человек: педагоги колледжа, а также учителя детских музыкальных школ и школ искусств, сотрудники домов культуры, центров детского творчества. Консерватория как научно-образовательный кластер объединила слушателей из Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Лениногорска, Менделеевска, Елабуги, Новошешминска, Камских Полян и других населенных пунктов Татарстана.

автор фото: Тимур Музафаров

Мастер-классы педагогов консерватории были посвящены формированию музыкального мышления, особенностям работы фольклорных ансамблей, методическим принципам известного хормейстера, профессора Семена Казачкова, искусству игры на классической гитаре.

Перед слушателями выступили практикующие специалисты, авторы методических разработок: заслуженный деятель искусств Татарстана, заведующая кафедрой татарской музыки и этномузыкологии Лилия Сарварова, и. о.заведующей кафедрой хорового дирижирования Надежда Шириева, заслуженный артист Татарстана и Дагестана, доцент кафедры народных инструментов Айнур Бегутов, педагоги кафедры теории музыки Елена Мерзлякова и Анна Маклыгина.

автор фото: Тимур Музафаров

Слова благодарности организаторам курсов выразила директор Нижнекамского музыкального колледжа Ольга Прокопьева. Она отметила, что для слушателей – педагогов из разных городов Татарстана – двухдневный образовательный марафон стал важным событием, уникальной возможностью почерпнуть новые знания, перенять опыт, развиваться и идти в ногу со временем.

«Огромная благодарность ректору Казанской консерватории Вадиму Робертовичу Дулат-Алееву, Управлению культуры Нижнекамска — всем, кто организовал эту поездку, всем педагогам. Это действительно методический десант! Такое мероприятие проходит в нашем городе впервые, это очень важно для укрепления тройственного союза: детская музыкальная школа, колледж и консерватория. Мы получили возможность напрямую общаться с профессионалами высокого класса и надеемся на продолжение сотрудничества», – заявила Прокопьева.