Казанская консерватория провела первый гитарный фестиваль

В Казани завершился Всероссийский фестиваль «Дни гитары в Казанской консерватории» – первый гитарный фестиваль, организованный учебным заведением. Проект проходил в течение трех дней, насыщенных событиями – мастер-классами, лекциями и концертами.

Фестиваль «Дни гитары» направлен на музыкантов разных поколений – от учащихся детских музыкальных школ и колледжей, студентов музыкальных вузов до концертирующих исполнителей и педагогов. С инициативой провести подобный форум выступил молодой педагог Казанской консерватории, гитарист Михаил Нагорнов, его идею поддержал ректор вуза Вадим Дулат-Алеев.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Событие вызвало живой интерес российского гитарного сообщества, организаторы получили около 70 заявок из Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Кузнецка, Кирова, Уруссу, Альметьевска, Зеленодольска, Вятских Полян, Арска, Осиново. Все мероприятия фестиваля можно было посетить бесплатно.

Михаил Нагорнов отметил, что потребность в подобных событиях ощущается не только в Казани, но и вообще в Республике Татарстан. «Благодаря поддержке руководства Казанской консерватории появилась возможность провести этот фестиваль. Преподаватели региона ищут возможность получить знания, дополнительный опыт, послушать хороших исполнителей. Фестиваль призван наладить связи с представителями всего образовательного кластера в республике – от школы до вуза. А консерватория, которая находится во главе этой пирамиды, могла бы способствовать росту музыкантов», – подчеркнул гитарист.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

«Дни гитары» включили в себя целый ряд форматов – творческие встречи, лекции, мастер-классы и концерты.

Проект открылся концертом в Малом зале консерватории, на одной сцене выступили и юные исполнители, и уже состоявшиеся профессионалы. В программе приняли участие воспитанники музыкальных школ, студенты музыкального колледжа, студенты и педагоги консерватории, ансамбль Guitarra Magia.

Слушатели посетили лекции педагогов Казанской консерватории Сагита Хабибуллина, Виталия Харисова, Михаила Нагорнова, Айнура Бегутова, посвященные истории гитары в вузе, вопросам аранжировки, исполнительству и самостоятельным занятиям на классической и семиструнной гитаре. Об особенностях работы с учениками с ОВЗ, о воспитании художественного вкуса и технических требованиях в классе гитары рассказали Ирина Петрухина, Эдуард Галимов и Гульнара Шайхутдинова – преподаватели ДМШ №1 и Казанского музыкального колледжа.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Уже в первом фестивале приняли участие приглашенные гости – свой экспериментальный инструмент презентовал гитарный мастер из города Златоуст Семён Ёлкин. С виртуозной сольной программой выступил доцент Уральской государственной консерватории Станислав Нестеров, который также провел серию мастер-классов для молодых исполнителей.

«Я очень рад, что мне посчастливилось поучаствовать в этом фестивале. Производят наилучшее впечатление условия, в которых занимаются студенты, прекрасные концертные залы. Многие откликнулись на фестиваль, приехали музыканты из разных городов. Очень здорово, что такое мероприятие проводится на базе консерватории! Ведь сама идея проследить эту линию „школа-колледж-вуз“ — это очень правильно для образовательного процесса гитаристов», — рассказал Станислав Нестеров.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Музыкант отметил достойный уровень исполнительства на классической гитаре в регионе и выразил надежду на продолжение проекта и дальнейшее сотрудничество Казанской и Уральской консерваторий.