Казанская консерватория представила программу к столетию Рустема Яхина

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

В августе этого года исполнилось сто лет со дня рождения классика татарской музыки Рустема Яхина — автора Государственного гимна Республики Татарстан, первого концертирующего татарского пианиста, почетного профессора Казанской консерватории. Вуз бережно хранит память о композиторе, чье творческое наследие по праву входит в золотой фонд татарской музыки. С 2003 года консерватория проводит Международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров имени Рустема Яхина. Издаются нотные сборники и труды, посвященные жизни и творчеству композитора.

Программа под названием «Верю / Ышанам» была подготовлена студентами, выпускниками и преподавателями Казанской государственной консерватории имени Жиганова в рамках юбилейного фестиваля вуза. Концерт состоялся накануне на сцене Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

В первом отделении концерта выступали солисты и инструментальные ансамбли. Зульфат Фахразиев исполнил известные фортепианные сочинения Яхина — Вальс-экспромт и Музыкальный момент. С сочинениями для скрипки и фортепиано выступили дуэты Дина Хисанбеева и Андрей Злобин, заслуженная артистка РТ Алсу Абдуллина и Тагир Камальтдинов. Звучала и домра — в концерте приняла участие заслуженная артистка РТ Гузель Мухаметдинова, вместе с пианистом Андреем Злобиным она исполнила переложение «Размышления».

Знаменитый романс «Сандугач» («Соловей») в инструментальном варианте прозвучал в исполнении пианиста Евгения Лушина. Народная артистка Татарстана Маргарита Коварская и заслуженный артист РТ Роман Мударисов исполнили романс «Күңелемдә яз» («В душе весна») в переложении для фортепиано и трубы — этот номер публика приняла восторженно.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Завершилось первое отделение выступлением ансамбля «Барокко» с вокалисткой Айсылу Сальмановой.

Во второй части концерта выступали молодые певцы, студенты и выпускники Казанской консерватории, с оркестром Tatarica под управлением Рината Халитова. В исполнении Валентины Строгановой, Алины Хуснутдиновой, Айгуль Гардисламовой, Алмаза Хусаинова, Ильгиза Мухутдинова прозвучали известные романсы Яхина.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

«Я искренне восхищаюсь этим композитором. Думаю, в Казанской консерватории нет студентов, которые бы не любили его музыку, ведь его сочинения — настоящие шедевры. Многие вокалисты на вступительных экзаменах исполняют романсы Яхина. Очень радует, что новые поколения певцов понимают эту красоту и воспитываются на музыке, которая должна быть известна и востребована сегодня», — рассказал Ильгиз Мухутдинов.

Тепло слушатели принимали его дуэт с Айгуль Гардисламовой, певцы выступили с песней «Ышанам» («Верю»), которая дала название программе концерта.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

Необычный голос старинного тюркского инструмента зазвучал в «Старинном напеве» — для оркестра Tatarica и кыл-кубыза это сочинение переложил молодой композитор и виолончелист, выпускник Казанской консерватории Ильяс Камал. Он же выступил солистом в этом номере.

«У этого инструмента особое архаичное звучание, еще более близкое человеческому голосу, чем тембры академических струнных инструментов. Культура исполнения на кыл-кубызе активно возрождается в Казахстане и Башкортостане, у нас, к сожалению, инструмент совсем забыт. Я считаю, что мы тоже должны возрождать эту традицию, ведь это наша общая история», — поделился своими наблюдениями Ильяс Камал.

Фото предоставлено пресс-службой Казанской консерватории

В финале концерта все вокалисты вместе с оркестром исполнили «Неспетые песни» («Җырланмаган әле безнең җыр»).

«Красота мелодий и профессиональное исполнение подарили истинное наслаждение. Я открыла для себя нового Яхина! Теперь я буду знать его не только как автора гимна Татарстана, но и как создателя чудесных инструментальных и вокальных произведений», — поделилась впечатлениями слушательница Сания Айдарова.

Материал подготовила Елена Ваганова.