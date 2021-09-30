Казанская консерватория представила просветительский проект «Музыка без границ»

Фотографии предоставлены пресс-службой консерватории

Состоялся первый концерт просветительского проекта «Музыка без границ», посвященного русской и татарской фортепианной классике. Проект проводится в рамках юбилейного фестиваля Казанской консерватории.

В программе «Жемчужины русской фортепианной классики» в Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева выступили лауреаты международных конкурсов, выпускники консерватории, а ныне ее педагоги Алина Гибадуллина, Кирилл Егорычев, Тагир Камальтдинов, Даниил Малюта, Екатерина Михайлова, Дарья Сосновская, Зульфат Фахразиев и Миляуша Хайруллина.

О программе и композиторах публике рассказала кандидат искусствоведения Юлия Семенова. В этот вечер прозвучали ярчайшие образцы музыки русских композиторов конца XIX – начала XX столетий: Рахманинова, Лядова, Скрябина, Метнера и Чайковского.

Первое отделение концерта открыла музыка Анатолия Лядова. Вариации на тему Глинки, построенные на основе его романса «Венецианская ночь», исполнил Кирилл Егорычев.

На двух роялях зазвучала музыка Сергея Рахманинова, его Сюита №1 для двух фортепиано. Каждой части даны программные подзаголовки: «Баркарола», «И ночь, и любовь», «Слезы», «Светлый праздник». Рахманиновская звукопись нашла качественное воплощение в исполнении дуэта Алины Гибадуллиной и Даниила Малюты.

Для большинства пианистов имя Рахманинова – почти святыня, а его музыка всегда занимает особое место в концертном репертуаре.

«Сергей Рахманинов – композитор, у которого на первом плане стоит эмоция. Его душа открыта и исполнителю, и слушателю. С одной стороны, это легко для понимания, с другой – очень сложно для донесения эмоции. Здесь каждое прикосновение к инструменту должно быть максимально осознанным», – отметила Алина Гибадуллина.

В январе будущего года исполняется 150 лет со дня рождения Александра Скрябина. Завершила первое отделение его мистическая и инфернальная Девятая соната, известная как «Черная месса». Это очень непростое с точки зрения техники и музыкального языка сочинение блестяще исполнила Миляуша Хайруллина.

«Музыку Скрябина не нужно понимать, ее нужно чувствовать. Важно знать его устремления, его натуру, философию… Для меня его музыка строится на уровне микрочувств, микрооттенков, большой рефлексии. Когда ты сам как натянутая струна – появляется тот нерв, который композитор закладывал в своей музыке», – поделилась пианистка.

Второе отделение открыл Тагир Камальтдинов. Известные публике пьесы из цикла «Времена года» Чайковского в его исполнении прозвучали очень тепло и красочно. Яркие и образы музыки Метнера передал дуэт Екатерины Михайловой и Дарьи Сосновской. Девушки исполнили пьесы «Русский хоровод» и «Странствующий рыцарь» для двух фортепиано.

Мощным финальным аккордом стало выступление Зульфата Фахразиева с музыкальными моментами Сергея Рахманинова.

Исполнители в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень казанской фортепианной школы.

В октябре в рамках проекта «Музыка без границ» будут представлены фортепианные миниатюры композиторов Татарстана.

Материал подготовила Майя Швецова