Казанская консерватория показала мюзикл «Аршин мал алан» в Гнесинке

В концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве впервые выступили артисты оперной студии Казанской консерватории имени Назиба Жиганова. Они показали столичным зрителям комедийный мюзикл «Аршин мал алан» («Покупающий товар аршинами»), поставленный по оперетте азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

«Музыка этого спектакля много десятилетий парит над планетой и переводится на множество языков мира», — заметила руководитель оперной студии Казанской консерватории, заслуженный деятель культуры РТ Альфия Заппарова.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По словам Заппаровой, на московской сцене с этой комедией коллектив консерватории выступает впервые. Ранее музыканты с большим успехом привозили в российскую столицу спектакли «Тюляк» Назиба Жиганова и «Ходжа Насреддин» Джаудата Файзи, им удавалось собирать полные залы.

Руководитель оперной студии выразила благодарность министерствам культуры РТ и РФ за поддержку творческой деятельности. «Не каждый имеет возможность выступать на таких намоленных сценах. Мы здесь, в Гнесинке, в первый раз», — сказала она перед началом спектакля.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Казанские оперные артисты показали зрителям историю о молодом удачливом купце Аскере, который вопреки обычаям, запрещающим мужчине видеть лицо невесты до свадьбы, мечтает жениться на той девушке, которую увидит и полюбит.

Облачившись в костюм простого торговца тканями, герой отправляется бродить по домам в поисках суженой. Юноша встречает молодую девушку Гюльчохру, и они влюбляются в друг друга, но отец девушки соглашается выдать ее замуж за Аскера лишь при исполнении одного определенного условия.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Мюзикл получился красочным, живым и запоминающимся, он произвел достаточно сильное впечатление на публику. В некоторые моменты зрителям было сложно сдерживать громкий смех, а в конце они аплодировали стоя. Особенно полюбились публике комедийные образы слуги Аскера Вели в исполнении Динара Шарафетдинова и отца Гюльчохры Султанбека, которого сыграл Евгений Шорников.

Главные роли влюбленных Аскера и Гюльчохры в постановке исполнили Айрат Ганиев и Айгуль Гардисламова. В спектакле также принял участие оркестр Tatarica под руководством дирижера Рината Халитова, заслуженного деятеля искусств РТ.