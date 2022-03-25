Казанская консерватория отметила 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: © Владимир Васильев

Казанская государственная консерватория представила программу, посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Концерт состоялся в стенах Большого концертного зала имени Сайдашева и вобрал в себя «сливки» современной музыки мусульманских стран Ближнего Востока, Центральной Азии и регионов России.

В программе прозвучали сочинения композиторов Азербайджана, Казахстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, а также регионов страны – Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии – Алании, Башкортостана, Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все произведения были подготовлены с нуля — до этого момента в нашем репертуаре не было ни одного сочинения программы. Тем интереснее — мы обогатили свой репертуар красивейшими музыкальными национальными полотнами», — рассказал дирижер, профессор кафедры музыкального театра Казанской консерватории — заслуженный деятель искусств РТ Ринат Халитов.

Концерт стал не только посвящением важной дате, но и демонстрацией достижений современной музыки мусульманского мира. В сложных музыкальных фактурах, изломанных ритмах и развитых мелодиях прослеживалась прежде всего опора на неповторимую народную музыку каждой представленной национальности. Здесь и имитации звуков природы, и узнаваемые ритмы народных танцев, и подражание народным напевам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для аутентичного погружения были приглашены исполнители, представившие свою музыкальную культуру как на академических, так и на народных инструментах. Тар, кобыз, кавказская гармошка, курай, домбыра – в этот вечер прозвучал целый спектр уникальных музыкальных тембров.

«И хотя тар - инструмент исторический, тем не менее он обладает невероятно богатым тембром. Его силы звука хватает для того, чтобы гармонично звучать вместе с оркестром. Для него написано немало симфонических произведений. Его уникальный звук придает колоритные черты любому сочинению», - поделился солист Дагестанской государственной филармонии и Госоркестра народных инструментов Республики Дагестан, худрук ансамбля народной музыки «Макъам» Шамиль Шерифалиев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В двух отделениях были представлены «силы» Казанской консерватории – на сцену выходил Симфонический оркестр и Хор студентов вуза, а также оркестр Tatarica. И если за академическое звучание в ответе был лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического Большого театра России Айрат Кашаев, то за дирижерский пульт перед оркестром Tatarica вышел его худрук – Ринат Халитов.

«С Казанской консерваторией у нас давние дружеские связи. Такие концерты дают возможность не только пообщаться и вместе помузицировать, но и поделиться музыкальными достижениями наших народов», – поделился мнением исполнитель на кавказской гармошке – декан факультета Северо-Кавказского института искусств, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Мурат Малкаров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Рината Халитова, студенты консерватории занялись большим количеством переложений уникальных сочинений для коллективов. «На мой взгляд, мы нашли верный баланс между историческими инструментами и оркестрами», – считает он.