Казанская консерватория откроет Юбилейный фестиваль Te salutant, Sofia

25 октября в ГБКЗ имени Сайдашева Оркестр Tatarica под управлением Рината Халитова, Хор студентов Казанской консерватории имени Жиганова под управлением Юрия Карпова дадут концерт «Фигуры пространства и времени». Концерт ознаменует старт Юбилейного фестиваля Te salutant, Sofia, приуроченного к 90-летию Софии Губайдулиной.

«София Асгатовна является выдающимся композитором современности, нашей соотечественницей, заслуженным деятелем искусств РТ и РФ, почетным гражданином Казани. К ее юбилею нами был подготовлен развернутый план мероприятий. На концерте-открытии прозвучат камерные, хоровые и органные сочинения Софии Губайдулиной разных периодов ее творчества», — рассказала директор Центра современной музыки Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Среди сочинений, которые прозвучат в этот вечер, — три части из цикла «Посвящение Марине Цветаевой» для хора a cappella, «Светлое и темное» для органа, «Чакона», Detto 1 («Сказанное») для органа и ударных инструментов, Татарский танец для баяна и двух контрабасов, «По мотивам татарского фольклора».

В качестве солистов в этот вечер выступят пианист Рэм Урасин, баянист Абузар Файзуллин, контрабасист Василий Шипов и другие.

Начало концерта запланировано на 18.30.