Казанская консерватория доставит «большую музыку» в малые города

Традиционные европейские гастроли симфонического оркестра Казанской консерватории под управлением маэстро Лео Кремера не могут быть организованы в нынешней ситуации. Теперь транслировать свое искусство и открывать имена для широкой общественности вуз намеревается в городах России.

В частности, Казанская консерватория запускает проект «Большая музыка в малые города». «Идея в том, чтобы профессиональные артисты — наши преподаватели и студенты — отправлялись в небольшие города, где классическая музыка в хорошем исполнении — нечастый гость. Планируем проводить не только концерты, но и мастер-классы, творческие встречи», — рассказала о концепции проекта проректор вуза по концертной деятельности и связям с общественностью Елена Хакимова.

Собеседница агентства подчеркнула, что формируются восемь маршрутов, которые пройдут через Елабугу, Буинск, Мамадыш, Волжск и другие города. Ключевыми остановками станут столицы соседних республик или областных центров — Ульяновск, Йошкар-Ола, Чебоксары и другие.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Это привело ко множеству последствий, в том числе и в культурной сфере.